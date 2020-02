«Conversation privée» de Rolling Stone avec John Lennon

Le titre de notre histoire est basé sur celui que Rolling Stone a utilisé sur la couverture de leur numéro du 7 février 1970, sur une photographie d’Annette Yorke de John Lennon et Yoko Ono. C’est le numéro qui a annoncé que John était l’homme de l’année du magazine.

Cet article est particulièrement intéressant car il intervient au moment où le monde s’interroge sur l’avenir même de Les Beatles. Il comprenait un compte rendu détaillé par Ritchie Yorke du voyage d’une semaine de John et Yoko au Canada quelques semaines plus tôt, en décembre 1969. Pendant ce séjour, le couple a eu des réunions avec le Premier ministre canadien Pierre Trudeau, le «prophète des communications» Marshall McLuhan et d’autres notables. Le long métrage comprenait également un essai de l’éditeur de Rolling Stone, Jann Wenner, sur les raisons pour lesquelles il avait donné le titre d’homme de l’année à Lennon.

“Il est devenu impossible de parler de John sans parler immédiatement de Yoko – vraiment le cinquième Beatle, à une époque où il semble parfois qu’il n’y a même plus quatre Beatles”, a écrit Wenner. “Ainsi, lorsque nous parlons de John comme” l’homme de l’année “, nous voulons aussi dire Yoko, mais nous nous sentons un peu idiots en disant” Couple de l’année “, bien qu’ils le soient sûrement.”

Il y avait un autre hit majeur à venir des enregistrements des Beatles, “Let It Be”, mais Lennon avait déjà commencé le chemin du solo avec ses albums expérimentaux de 1969 avec Yoko. Ils avaient également eu deux succès avec le Plastic Ono Band dans «Give Peace A Chance» et «Cold Turkey», avec un autre qui arrivera bientôt, «Instant Karma».

Le jour de la date de couverture de Rolling Stone, Lennon et Ono étaient dans les studios de London Weekend Television en tant qu’invités dans l’émission télévisée commerciale britannique The Simon Dee Show. Ils ont amené le militant noir Michael X avec eux, et l’émission, diffusée le lendemain, mettait également en vedette l’acteur George Lazenby.

Pendant ce temps, George Harrison était à Trident Studios produisant «Govinda», la suite du top 20 britannique «Hare Krishna Mantra» du Radha Krishna Temple. Paul Mccartney terminait les séances qui formeront ses débuts en solo, McCartney, comme Ringo Starr a poursuivi ses travaux sur son Sentimental Journey. Les Beatles individuels poursuivaient beaucoup leurs projets individuels, et bientôt le groupe serait officiellement terminé.

Suivez la liste de lecture officielle John Lennon Top 100.