Corey Glover de Living Colour sur le premier album de Disciples of Verity: “ C’est le disque le plus dur et le plus metal que j’ai jamais fait ”

Corey Glover (chanteur de COULEUR VIVANT et EXPÉRIENCE BOWIE), George Pond (ancien bassiste de CIEL NÉGATIF), Corey Pierce (ancien batteur de DIEU PARDONNE), Mark Monjoy (guitariste rythmique, SEKOND SKYN) et Danny Puma (guitariste principal, CIEL NÉGATIF) ont uni leurs forces dans un nouveau groupe de métal appelé DISCIPLES DE VERITE.

Le clip officiel de DISCIPLES DE VERITEest le nouveau single, “Mentir à moi-même”, peut être vu ci-dessous. Les caractéristiques de la chanson Phil Demmel (TÊTE DE LA MACHINE, LA VIOLENCE) à la guitare et est le deuxième morceau du prochain album du groupe, “Sanction pragmatique”, dû plus tard dans l’année via Le groupe d’étiquettes / Ingrooves.

“Sanction pragmatique” a été produit par Étang avec l’aide de Charlie Berezansky (VEXAS) à Riva Sound Studios à Barnegat, New Jersey,

D’autres musiciens invités sur le disque incluent Morgan Rose (SEVENDUST), Jeff Loomis (ENNEMI JURÉ), Tara McLeod (KITTIE), Mike Antine (MAJUL), JJ Sammataro (CIEL NÉGATIF) et artiste solo Joe Gareri.

Gantier à PureGrainAudio à propos du disque: “C’est le disque le plus dur et le plus metal que j’ai jamais fait. C’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J’ai fait des disques durs qui n’ont jamais vu le jour, mais celui-ci est dur comme l’enfer. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).