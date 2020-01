Corey Taylor a un problème avec la façon dont les services de streaming musical “ arnaquent l’artiste ”

Dans une toute nouvelle interview avec le Irish Times, Corey Taylor a demandé si un groupe à succès comme NŒUD COULANT pourrait survivre uniquement sur les redevances provenant des ventes en streaming. Il a répondu: “ Vous pourriez si le système de streaming n’était pas configuré comme il est. Vous êtes payé moins de quelques centimes. Aux États-Unis, ils ont adopté la législation (le Music Modernization Act 2018) mais elle fait l’objet d’un appel . J’espère qu’il sera annulé. Si les systèmes de streaming payaient plus en ligne avec la façon dont la publication à la radio rapporte – les gens pourraient gagner leur vie. “

Il a poursuivi: “J’ai eu des amis à moi qui ont dû prendre leur retraite, et ce sont des groupes populaires, parce qu’ils ne peuvent pas gagner leur vie. Les groupes mid-card et inférieurs, c’est difficile pour eux. Il vaut presque mieux payer pour jouer le pub local et faire la porte. Vous gagnez plus d’argent en faisant cela qu’en réalisant un album. Les étiquettes ne prennent pas les mêmes chances mais elles prennent la part du lion de l’argent en raison de la façon dont elles sont mises en place.

“Tant que l’artiste ne sera pas payé équitablement, ce sera une putain de bataille constante”, a-t-il ajouté. “J’ai vu cela il y a des années. Je n’ai pas de problème avec le streaming. J’ai un problème avec la façon dont ces services de streaming arnaquent l’artiste et je le dirai jusqu’au jour de ma mort.”

Interrogé sur le taux actuel pour un million de flux, Taylor dit: “Le taux le plus bas est Youtube. Un million de streams sur Youtube est 0,04 pour cent d’un sou. Sur un million de streams, vous obtenez 400 $ et c’est juste moi qui fais des maths merdiques dans ma tête. Les gens ne peuvent pas vivre de cela et il n’y a pas beaucoup de gens qui obtiennent ces chiffres. La majeure partie de cette somme revient au label. Les services de streaming ne sont pas prêts à payer les talents qui écrivent les chansons et font la musique et pourtant ils sont assis sur des milliards de dollars. Ils achètent des blocs entiers de bâtiments, puis y occupent des étages et pourtant ils ne veulent pas payer les gens qui ont fait l’argent pour eux. C’est fou. C’est difficile partout à bien des égards. Quelque chose doit changer. Je ne sais pas ce que ce sera. “

En janvier 2019, le Copyright Royalty Board a décidé que les redevances perçues par les auteurs-compositeurs sur streaming d’abonnement à la demande augmenteraient de 44% au cours des cinq prochaines années. Spotify, Google, Pandora et Amazon – quatre des principaux services de streaming aux États-Unis – ont par la suite fait appel de la décision, affirmant qu’elle “nuit aux titulaires de licences de musique et aux titulaires de droits d’auteur”.

L’année dernière, Corey Raconté Rock Feed que la grande majorité des artistes ne possèdent pas leurs maîtres (enregistrements originaux ou maîtres avant que la répartition des revenus soit calculée entre les groupes concernés) – les maisons de disques en ont – ce qui a considérablement affecté leur résultat net.

“C’est un événement très [that a group will own its masters]”, at-il dit.” Je peux penser à peut-être trois groupes qui ont pu faire ça. METALLICA est une. HÉTÉROCLITE [[CRÜE]est l’autre. Je ne suis pas sûr AC DC. Mais je sais qu’il y a une poignée de groupes qui possèdent réellement les masters et les droits pour eux. Mais nous parlons de groupes qui possèdent non seulement leurs maîtres, mais aussi le label dont ils sortent des trucs. METALLICA a Noirci; HÉTÉROCLITE a Motley Records. C’est une très petite classe ou un petit groupe. Vous devez en finir avec vos contrats – l’original que vous avez signé en premier lieu – et être prêt à passer à une base indépendante pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Et pour des groupes comme nous, et probablement un million d’autres groupes, vous n’avez tout simplement pas l’argent pour le faire. “

En 2015, Taylor a déclaré que les maisons de disques continuaient de perdre la bataille de la musique numérique ou la guerre contre le piratage parce qu’elles ne pouvaient pas «rattraper la technologie». Il a dit lors d’une apparition sur le “Podcast Eddie Trunk”: “D’une part, il y a des gens qui diffusent en continu, mais ensuite ils s’en servent pour décider s’ils veulent ou non acheter l’album, par opposition au téléchargement illégal. Mais il y a l’autre côté où les gens sont en quelque sorte en l’utilisant comme, fondamentalement, la radio satellite, où c’est, genre, “je vais juste écouter ça.” Mais les gens continuent de payer un abonnement. Donc, d’une manière ou d’une autre, l’économie fonctionne toujours. C’est juste que … Nous ne pouvons pas rattraper la technologie; c’est le problème. Il y a tellement d’innovations que les pouvoirs en place ne peuvent pas comprendre … ils ne peuvent pas prendre de l’avance. “

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).