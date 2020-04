Corey Taylor de Slipknot dit «Nous allons voir une véritable renaissance et une explosion du divertissement en direct» une fois la pandémie terminée

NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE chanteur Corey Taylor et sa femme, Alicia Taylor, ont été interviewés par Brian Storm de Rock Feed alors quarantaine dans leur maison à Las Vegas, Nevada. Lorsqu’on lui a demandé comment et quand il verrait le divertissement en direct revenir une fois la pandémie de coronavirus maîtrisée, Corey a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Tout dépend de la façon dont nous ouvrons cette sauvegarde. Vous devez presque l’attribuer à la façon dont les casinos sont ouverts après – ils font ce qu’on appelle une ouverture douce, c’est-à-dire qu’ils l’ouvrent avant le grande ouverture et les gens se promènent. Ce n’est pas emballé, ce n’est pas énorme – vous voyez simplement dans quoi les gens vont être et voir s’ils sont dans ce qui est fourni. C’est essentiellement ce qu’ils vont faire avec cette industrie – il y aura une ouverture douce; il y aura une poignée d’actes qui sortiront là-bas. Ils vont être le test décisif pour voir à quoi le monde est prêt. “

Il a poursuivi: “Ce sera probablement dans des lieux plus petits – parce que les gens vont avoir peur, mec. Ou peut-être dans des lieux extérieurs, où les gens ne se sentent pas confinés, ils ne se sentent pas comme s’ils étaient trop collés ensemble. Il va y avoir un sentiment de paranoïa pendant un certain temps – même après la mise au point d’un putain de médicament ou d’un vaccin. Donc ça va prendre du temps. Il va y avoir des actes qui doivent tomber sur l’épée. Si nous le faisons c’est juste et nous construisons cet enthousiasme, probablement dans un an, peut-être un an et demi, nous verrons le même enthousiasme pour les concerts que nous avons fait avant. Parce que je pense qu’une fois que les gens réaliseront que tout va bien, les gens vont se rendent compte qu’ils tiennent pour acquis le fait qu’ils ne sont pas allés à un spectacle en direct depuis longtemps, et l’expérience de concert en direct sera quelque chose que les gens reviendront. Ils seront fatigués de le regarder sur YouTube, fatigués de regarder sur leur téléphone – ils voudront être dans l’expérience. Donc je pense que nous allons voir un vrai renais spectacle et explosion de divertissement en direct. Ça va être super pour nous. “

Demandé si NŒUD COULANT pourrait réduire son spectacle pour se produire dans un lieu plus petit une fois la pandémie apaisée, Corey a dit: “Je ne sais pas – peut-être. Cela aide quand c’est une pièce aussi longue où nous pouvons mettre toute notre merde. C’est le problème – nous avons tellement de merde maintenant que nous devons retourner Guitar Center et commencer à trouver de la merde que nous pouvons baiser … comme, ‘Pitre, vous prenez ce kit et juste Frankenstein. Nous allons simplement le mettre là-dedans. Non, tu ne peux pas chier dessus. Ce serait drôle; ce serait fou.

“Nous avons en fait parlé de faire quelque chose comme ça pendant des années – faire un spectacle de retour et faire un spectacle de retour d’une manière où nous portons également l’ancien équipement”, a-t-il révélé. “Mais c’est … Je veux dire, je ne sais pas. C’est peu et loin. Nous devons nous assurer que nous pourrions le faire de manière sûre, évidemment. Pas seulement du point de vue putain de coronavirus. Je veux dire, que ce serait de la folie, mec. Mais nous verrons. Ce serait fou. “

SOURCE DE PIERRE a été hors de la route et hors de vue depuis l’achèvement du cycle de tournée pour son LP 2017 “Hydrograd”. Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”.

Taylor récemment dit WhatCulture qu’il a déjà écrit 26 chansons pour son album solo de longue date, qu’il a laissé entendre au fil des ans.



