Corey Taylor de Slipknot dit qu'elle a fini d'écrire un film d'horreur!

2019 a été une année de grande activité pour le groupe de métal alternatif Slipknot et surtout pour son leader et chanteur Corey Taylor. Cette année a vu le retour du groupe après cinq ans de silence avec son nouvel album We Are Not Your Kind, que Taylor lui-même décrit comme un chef-d'œuvre. Heureusement pour les fans de son travail, le sixième album de Slipknot n'est pas la seule chose sur laquelle il a travaillé, Corey a déjà fini d'écrire un film d'horreur.

S'adressant à Kerrang!, Taylor a révélé ses plans pour son film sanglant: «J'ai écrit un scénario pour un film d'horreur qui m'a vraiment excité. Et j'ai juste travaillé dur sur mon cinquième livre, donc j'y travaille aussi. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je m'assure également qu'il y a suffisamment de temps pour ma famille, mon mariage et ma maison. Dieu sait, tu ne sais jamais combien de temps tu vas y arriver. »

Dans une interview séparée avec Rolling Stone, Taylor a souligné qu'il était encore tôt dans les heures du projet, car il cherche à peine un financement pour pouvoir le démarrer comme il le souhaite. «En fait, je travaille actuellement sur un film. J'ai terminé un script et je recherche activement des investisseurs et des producteurs. J'ai toutes ces choses que je veux encore sortir de mon système »dit-il. J'espère que Corey réussira à collecter les billets nécessaires, car il serait très intéressant de voir quelque chose qu'il a créé sur grand écran.

Le dernier projet de Taylor était la récente vidéo de sa chanson relativement nouvelle "Nero Forte". Les fans fous du leader de Slipknot, devraient également savoir qu'il a une projection en tant que soliste en vue: "Je commence à rassembler du matériel pour un album solo que je vais enregistrer en 2021", a-t-il dit à Kerrang! «J'ai environ 26 chansons écrites pour ça. Ce sera le meilleur album des années 90. C'est la seule façon dont je peux vraiment le décrire. Cela reflète en partie le fait d'être malade et fatigué de ce rock and roll sans noix que j'ai vu récemment que c'est vraiment lisse. J'aime que mon rock and roll me donne un coup de pied dans les boules. C'est moi, je suis malade! ”