Corey Taylor de Slipknot: «Je ne suis pas l’ampoule la plus brillante de la boîte»

Dans une toute nouvelle interview avec BBC Radio 6 Music présentateur Mary Anne Hobbs, NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE chanteur Corey Taylor a expliqué comment il avait subi une chirurgie de la colonne vertébrale d’urgence en 2016, lorsqu’il a été découvert qu’il se promenait depuis des années avec un cou cassé. Il a ensuite déclaré qu’il pensait que le problème avait pu remonter à 1999, lorsqu’il est tombé d’une Ozzfest Deuxième étape.

“Je ne suis pas l’ampoule la plus brillante de la boîte, disons-le comme ça”, a-t-il dit BBC Radio 6 Music. “La seule chose que je peux comprendre d’où il vient [is] Je suis tombé des coulisses en 1999 et j’ai atterri sur ma tête – je suis tombé de cinq pieds [and] atterri sur ma tête. Et ils pensent que ce qui s’est passé est qu’il a compacté mon C5 et [C6, fifth and sixth cervical vertebrae of the spine]. Et parce que j’avais 25 ans et indestructible, je me disais simplement: «Whoo! D’accord, je peux tout déplacer. Je peux encore chanter. C’est parti! ”, Et nous avons simplement continué. Et ce qui s’est passé a été au fil des ans – évidemment, être en NŒUD COULANT, c’est un peu plus abrasif que d’être dans n’importe quelle autre bande – cela a simplement exacerbé la blessure au point où l’os se développait dans ma colonne vertébrale. Et j’ai toujours une ecchymose sur la moelle épinière que vous pouvez voir sur les rayons X, ce qui est fou. Alors, ils les ont soulevés, ils ont rasé l’os en arrière, ils ont remplacé le disque qui avait été détruit. “

Selon Corey, il était en “mauvaise” forme avant de passer sous le couteau. “Je perdais de la force et de la sensation dans mon côté droit”, a-t-il déclaré. “J’avais toutes ces choses. Je ne pouvais pas garder mon équilibre. C’était fou. Mais, heureusement, je l’ai attrapé, et j’ai été opéré, puis j’ai repris la route, comme un idiot – je pense que nous avons reporté la tournée de deux semaines. Et le truc était: “D’accord, je peux marcher. Je peux chanter. Je ne peux pas faire de headbang.” J’ai mis une minerve pour m’empêcher de me cogner la tête. [Laughs] [Because hadbanging is] une telle partie de ma performance, quand vous êtes physiquement en phase avec votre façon de présenter, c’est presque automatique. Donc, c’était vraiment gentil de ma part de me mettre en échec. “

Corey a également abordé brièvement le fait qu’il a subi une opération aux deux genoux en mai dernier. Il a dit: “[That’s] un tout autre chapitre. Je me disais: «Est-ce que les choses pourraient cesser de s’effondrer, s’il vous plaît? D’accord? J’ai des plans. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais nous avons tout un programme en cours. Ouais, c’était ridicule. “

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août via Roadrunner.

