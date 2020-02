Corey Taylor de Slipknot revient sur le Knotfest et la débâcle du Forcefest: «Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé»

NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor a dénoncé le “problème de sécurité” qui a provoqué l’annulation de la présence du groupe au Knotfest rencontre Forcefest à Mexico fin novembre. Selon certaines informations, la barricade de scène s’est brisée pendant MONSTREest réglé et il était impossible de le réparer à temps pour l’un des deux fermetures prévues – NŒUD COULANT et ÉVANESCENCE – pour jouer.

Parler à Rock Antenne avant NŒUD COULANTle 9 février à l’Olympiahalle de Munich, Allemagne, Taylor a déclaré à propos de la débâcle de Mexico (voir la vidéo ci-dessous): “Les barricades ont été compromises. Et par effraction – il y avait tellement de gens que c’était un problème de sécurité absolu. Et ils ont essayé de le réparer – Je ne peux même pas en parler sans rouler mes putains d’yeux – ils ont essayé de le réparer avec, comme, des porte-vélos. C’était complètement fou. Ils essayaient, comme, de câbler des porte-vélos à cette chose. Vous allez retenir 25 000 personnes avec des porte-vélos. putain de merde? Notre directeur de production, notre équipe de sécurité y a jeté un coup d’œil et a dit: “Je ne peux pas signer ça” – pour la sécurité du public.

“Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé”, Corey a continué. “Nous ne savons toujours pas pourquoi cela a été compromis, parce que notre équipe de sécurité marche toute la journée pour s’assurer que tout est en place. Et cela a été compromis d’une manière que quelqu’un devait le faire. Mais nous ne savons pas qui, donc, évidemment, nous ne pouvons pas pointer du doigt ou autre chose. Mais il n’y avait aucun moyen que nous allions mettre nos fans en danger, l’équipe de sécurité en danger et ÉVANESCENCE à risque, car ils continuaient. “

Certains fans du festival ont réagi avec colère lors de l’annulation, prenant d’assaut la scène et détruisant l’équipement, notamment ÉVANESCENCEéquipement.

“Malheureusement, ÉVANESCENCE, leur équipement a été détruit, mais nous avons payé pour cela; nous nous sommes assurés qu’ils étaient pris en charge, ” Corey m’a dit. “Et le risque de ce qui aurait pu être est en fait moindre que ce qui aurait pu arriver. Je préférerais perdre des milliers de dollars d’équipements qui peuvent être remplacés plutôt que de blesser même une seule personne. C’était la chose la plus importante.

“L’émeute s’est produite – nous pensons – parce que les gens sont entrés de l’extérieur; il y avait des gens qui pouvaient entrer de l’extérieur qui n’avaient même pas acheté de billets”, Corey ajoutée. “Et ils ont choisi d’allumer une situation et de l’aggraver. Donc, nous ne blâmons pas nos fans là-bas. Mais, vous savez – la leçon apprise.”

Le tout premier Knotfest rencontre Forcefest devait se dérouler sur deux jours sur le site du Parque Deportivo Oceanía. L’année dernière, Knotfest s’est associé à Forcefest, combinant deux grandes marques de festivals en un week-end. le Knotfest journée devait avoir lieu le samedi 30 novembre, avec Forcefest qui se passe le dimanche 1er décembre, titré par Rob Zombie.

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son sixième album studio, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août via Records Roadrunner.



