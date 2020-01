Corey Taylor de Slipknot s’associe à la légende des effets spéciaux Tom Savini pour son premier film d’horreur

Selon Daily Dead, NŒUD COULANT et STONE SOUR chanteur Corey Taylor s’est associé à Tom Savini Studios pour son prochain film d’horreur. Savini est une icône du cinéma d’horreur, qui a fait son nom en travaillant sur le maquillage et les effets visuels pour “Aube des morts” (1978) et “Vendredi 13” (1980). Il est également reconnaissable pour avoir joué dans plusieurs Robert Rodriguez-des projets dirigés, y compris le “Machette” films et “Du crépuscule jusqu’à l’aube”.

TaylorLes débuts de réalisateur sont actuellement en pré-production, et les deux Savini et son bras droit, Jason Baker, s’associera à Taylor pour le projet.

boulanger a déclaré: “Je suis ravi que nous puissions enfin commencer lentement à parler du fait que À M et je vais être impliqué dans Corey Taylorest le nouveau film d’horreur, et que nous allons gérer les effets de maquillage spéciaux pour cela. Nous ne sommes pas autorisés à parler des détails de l’intrigue ou des titres ou quelque chose comme ça en ce moment, mais je dirai que le script est totalement foutu. CoreyJ’ai prévu des choses vraiment malades pour ça, et je suis très excité d’en faire partie. “

Il a poursuivi: “Nous avons toujours eu du plaisir à collaborer avec Corey, faire ses masques et tout, mais la meilleure chose à propos de travailler avec lui est que je me suis fait un ami. CoreyC’est une personne merveilleuse et amusante à côtoyer. Le gars a traversé l’enfer, et pour sortir de tout ce dont il en rit, ce genre de personnes sont des licornes. Donc, quand ils entrent dans votre vie, vous voulez juste les garder avec tout et, bien sûr, vous voulez travailler avec eux et faire tout ce que vous pouvez pour soutenir leur créativité. Nous sommes extrêmement excités. “

Le mois dernier, Taylor Raconté Kerrang! magazine qu’il a récemment terminé son premier scénario d’horreur. Le chanteur a révélé: “J’ai écrit un scénario pour un film d’horreur qui me passionne vraiment. Et je me suis juste cassé la peau sur le livre cinq, donc j’y travaille aussi. J’ai beaucoup de choses qui se passent mais je m’assure également qu’il y a suffisamment de temps pour ma famille, mon mariage et ma maison … On ne sait jamais combien de temps vous allez y arriver. “

Taylor a également mentionné son script Pierre roulante, en disant: “Je travaille actuellement sur un film. J’ai terminé un script et je recherche activement des investisseurs et des producteurs. J’ai tout ce que je veux encore sortir de mon système.”

Taylor est un fan d’horreur de longue date et est même apparu en tant que personnage secondaire dans le film d’horreur de 2014 “Clinique de la peur”, qui a joué “Freddy” Légende Robert Englund.

Taylor Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps ce que c’était de se regarder à l’écran: “Il n’y a rien de tel que la nervosité qui vient de savoir que vous allez devoir vous regarder sur un écran géant et espérer que vous ne craignez pas ce que vous faites. Mais c’était génial, mec, parce que tu le regardes en te souvenant de tout ce que tu avais fait, tu sais, et tu essayes de faire attention à l’histoire et d’espérer que le film est cohérent, mais en même temps tu te regardes, en espérant que vous tenez bon. “

Taylor a également fait une apparition “Sharknado 4: le 4ème réveil” et est apparu dans le film de 2016 “Officier Downe”, dirigé par son NŒUD COULANT camarade de groupe Shawn “Clown” Crahan.

NŒUD COULANT a été en tournée derrière son sixième LP, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est arrivé en août.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).