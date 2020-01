Corey Taylor de Slipknot: “ Si tous les démocrates ne sont pas sur la même longueur d’onde, c’est encore quatre ans de Trump ”

Dans une toute nouvelle interview avec le Irish Times, NŒUD COULANT et STONE SOUR chanteur Corey Taylor, qui a été notoirement critique Le président Donald Trump, a été demandé s’il pense que le magnat de l’immobilier milliardaire sera réélu. Il a répondu: “J’adorerais dire non. Mes prédictions étaient loin. Hillary Clinton allait perdre à qui que ce soit parce qu’il y avait plus de gens qui la détestaient qu’elle ne l’aimait. Les gens n’ont pas aimé Hillary Clinton depuis plus de 20 ans. Vous pouvez comprendre Atout parce qu’il est un idiot si maladroit. Beaucoup de gens se rapportent à lui – c’est pourquoi ils ont voté pour lui. Il y a quelque chose que les démocrates n’ont pas appris que les républicains ont appris il y a longtemps. Cela incite votre base à voter, quelle que soit la personne. Les démocrates ne l’ont pas appris parce qu’ils pensent qu’ils sont plus intelligents que tout le monde. Il y a des gens qui ont dit qu’ils ne voteraient jamais pour Hillary Clinton bien qu’ils connaissaient le spectre de Atout était là. Atoutc’est aussi de leur faute. Les gens refusent de voir ce qui doit être fait, c’est pourquoi nous obtenons Atout. Qui est le candidat, que ce soit[[Bernie] Sanders,[[Joe] Biden ou[[Elizabeth] Garenne, peu importe qui c’est, si tous les démocrates ne se retrouvent pas sur la même longueur d’onde et ne votent pas pour ces gens – c’est encore quatre ans de Atout. La chose qui gardera Atout vérifier si le Sénat est inversé. Si les démocrates peuvent renverser le Sénat, il gardera au moins Atout en échec pour les quatre prochaines années. “

Taylor a également parlé de son dégoût envers Hollywood libéral et la culture éveillée “d’extrême gauche”.

“Mon boeuf avec eux, c’est qu’ils ont tout transformé en scandale”, Corey expliqué. “C’est un peu le même boeuf que beaucoup de comédiens ont en ce moment où il n’y a pas de latitude, pas d’ironie. Tout est pris à sa valeur nominale, hors contexte au point où tout est offensant. Quand tout est offensant, rien n’est offensant. Voilà le problème. C’est pourquoi les gens aiment Atout s’en tirer avec. Les gens sont exaspérés chaque jour au même niveau pour tout et ce n’est qu’un putain de ton de basse de bruit blanc qui imprègne tout dans la culture américaine en ce moment. C’est la raison pour laquelle personne ne prend la mise en accusation au sérieux. Ils sont exaspérés quand les gens disent quelque chose comme une blague qui peut être hors de couleur. C’est épuisant.”

Lorsqu’on lui demande s’il pense que le fait de venir d’un État rural comme l’Iowa signifie qu’il a une meilleure compréhension des gens qui sont conservateurs, Taylor a déclaré: “Sans aucun doute. J’ai grandi en col bleu, surtout de l’Iowa. L’Iowa est notoirement un état bleu. La seule raison pour laquelle il est allé à Atout c’est parce qu’il a promis d’apporter de l’argent dans le secteur agricole et de regarder ce qui s’y est passé. Il a ruiné leur économie lorsqu’il est entré en guerre avec la Chine. S’il pense pouvoir repartir avec ces votes, il se trompe cruellement. “

le NŒUD COULANT et STONE SOUR chanteur a exprimé son dégoût pour l’ancien “Apprenti célébrité” animateur pendant au moins les six dernières années, disant à une radio de Des Moines, Iowa dans une interview de 2015 qu’il “émigrerait” si Atout est devenu président.

L’été dernier, Taylor a clairement indiqué qu’il avait une opinion tout aussi faible du 45e président américain et Atoutles supporters de. “Vous pouvez le dépeindre comme raciste, ou égoïste, ou un tyran, ou toute cette merde: c’est un crétin, et les gens qui ont voté pour lui? Putain de crétins aussi,” Corey m’a dit. “Peu importe pourquoi ils ont voté pour lui, qu’ils soient racistes ou qu’ils veuillent de l’argent. Ils ont fait plus pour nous faire reculer encore plus dans le monde que tout ce que j’ai jamais vu dans ma putain de vie. Et cela vient de quelqu’un qui a écrit une putain de chanson sur George W. Bush. Ce mec, ça va nous prendre 20 ans pour défaire la moitié de la merde qu’il a fait. “

Corey, qui est souvent désigné comme la “Grande Grande Bouche” en raison de ses opinions franches, a précédemment déclaré qu’il n’était pas inquiet d’aliéner aucun de ses fans avec ses commentaires. “Cela fait partie du fait d’être américain”, a-t-il expliqué. “Je veux dire, rien ne me rend plus fou que quand quelqu’un dit à des célébrités ou quoi que ce soit,” Pourquoi ne vous contentez-vous pas de jouer? ” Et je me dis: “Quoi? Laisse la politique à toi. Pourquoi ne t’en tiens-tu pas à écrire de mauvaises critiques dans le sous-sol de ta mère? Ferme simplement la bouche. Je suis aussi américain que toi, j’ai le droit de dites ce que je veux, et vous pouvez pousser ce genre d’attitude directement dans votre cul. “

