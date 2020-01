Corey Taylor de Slipknot sur sa sobriété: «Quand je décide de quitter quelque chose, c’est tout»

Dans une toute nouvelle interview avec BBC Radio 6 Music présentateur Mary Anne Hobbs, NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE chanteur Corey Taylor a parlé de sa longue histoire de consommation de drogues et de récupération éventuelle. Il a dit: “Vous arrivez au point où vous réalisez que ce que vous faites signifie tellement pour vous que vous voulez le faire au sommet absolu de votre jeu. Et vous me connaissez – je suis un fou, donc si je suis aller jusqu’au bout, je vais aller jusqu’au bout et au-delà.

“J’ai du mal à boire pendant longtemps, surtout avec ce genre de personnalité addictive pour moi”, a-t-il poursuivi. “Mais en même temps, j’ai aussi eu cet étrange interrupteur où quand je décide d’arrêter quelque chose, c’est tout. Et cette année, c’est dix ans pour moi. Et puis j’ai arrêté de fumer, ce que je n’aurais jamais pensé faire. Et c’était tout aussi difficile, sinon pire. Mais vous arrivez au point où vous commencez à dire: “D’accord, nous avons fini de cesser les choses. Que pouvons-nous faire pour nous améliorer?” J’ai donc commencé à vraiment regarder ma façon de manger et la façon dont je prends soin de moi. Je l’ai fait en vingt ans. Et cela est devenu une partie de simplement garder cette chose en vie. “

Il y a deux ans, Taylor, qui a tenté de se suicider en 2003 en tentant de sauter du balcon d’un hôtel tout en luttant contre l’alcoolisme, a reçu le prix “Icon” à Rock To Recoverydeuxième événement annuel de sensibilisation et bénéfice. Dans son discours d’acceptation, le chanteur a déclaré: “J’ai pris mon premier verre à l’âge de cinq ans, j’ai pris mon premier médicament à l’âge de onze ans et tout a été foutu à partir de là. J’ai perdu beaucoup d’amis.”

Lors d’une apparition en 2016 sur le “Rencontrez vos héros” SiriusXM émission de radio, Taylor a déclaré que sa personnalité était devenue “vicieuse” et qu’il avait une “attitude sombre” lorsqu’il était ivre. Il a ajouté: “À ce jour, il y a encore beaucoup d’amis à moi qui disent,” Si jamais vous tombez du wagon, ne m’appelez pas “. Je sais donc que c’est en moi, et je pense que c’est la différence entre moi et beaucoup d’autres personnes, c’est que je peux au moins l’admettre. “

Il a poursuivi: “J’ai juste laissé l’alcool me gêner pendant un certain temps, puis je me suis un peu retiré. J’ai l’impression de faire de mon mieux maintenant, pour être honnête.”

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août via Roadrunner.

