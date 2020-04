Corey Taylor de Slipknot vend aux enchères des guitares pour le soulagement de Covid 19

NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE chanteur Corey Taylor a annoncé une vente aux enchères de guitare spéciale avec eBay pour que la charité en profite Soulagement direct à l’appui de leurs efforts de réponse COVID-19. La vente aux enchères est désormais en ligne sur www.ebay.com/coreytaylor et devrait se terminer le jeudi 7 mai à 16 h 00. PT.

le Prix ​​Grammy-chanteur, auteur-compositeur, New York Times l’auteur et acteur à succès a sélectionné 13 guitares de sa collection personnelle et les a signées pour que les fans enchérissent. Parmi les guitares électriques, acoustiques et basses, certains points forts comprennent sa Gibson Memphis Dave Grohl DG-335 # 237 métallique doré de seulement 400 en parfait état, une Gold Top Gibson Classic Les Paul, une Fender Acoustic beige, une Gibson Dave Grohl bleu perle Signature # 87 sur seulement 200, une basse SDGR noire et plus encore. Chaque guitare est livrée avec un étui et un certificat d’authenticité.

Tous les profits de la vente aux enchères iront à Soulagement direct – moins de frais d’expédition et de traitement. En outre, dans le cadre de eBayréponse de l’urgence COVID-19 en cours, d’ici le 31 mai eBay correspondra dollar pour dollar, jusqu’à 1 million de dollars, lorsque vous soutenez Soulagement direct.

Soulagement direct se coordonne avec les autorités de santé publique, les organisations à but non lucratif et les entreprises aux États-Unis et dans le monde pour fournir des EPI et des articles médicaux essentiels aux agents de santé en première ligne de la pandémie de COVID-19. La mission de l’organisation s’est adressée directement à Taylor, et il est intervenu en donnant aux fans la chance de posséder un morceau de son histoire pour une initiative importante.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le nouveau coronavirus, originaire de Chine.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

Les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus.

