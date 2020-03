Corey Taylor et sa femme de Slipknot travaillent ensemble sur «un tout nouveau projet»

NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE chanteur Corey Taylor travaille sur un projet avec sa femme de cinq mois, Alicia Taylor.

Alicia a annoncé la collaboration via elle Twitter le 9 mars. Elle a écrit: “CT et j’ai travaillé ensemble sur un tout nouveau projet (comme si nous avions besoin d’un autre passe-temps) et je NE PEUX PAS ATTENDRE de le partager avec vous! “

Corey et Alicia s’est fiancé en avril 2019 et s’est marié en octobre dans leur ville natale de Las Vegas. Le chanteur a annoncé les fiançailles en publiant un Instagram photo de sa future mariée portant la bague qu’il lui a donnée, avec la légende: “L’adorilust. Pour toujours. Et pour toujours.”

Interrogé par l’une d’elle Twitter disciples comment Corey proposé, Alicia a répondu: “Après le petit déjeuner à la maison, alors que je remettais la salsa dans le réfrigérateur, j’ai fermé la porte et il se tenait là avec un anneau. Je me suis mis à genoux et j’ai immédiatement commencé à pleurer avec lui sur le sol. Dans notre cuisine . Dans nos sueurs, rien d’extraordinaire. C’était putain de parfait. “

Taylor et Colombe a commencé à sortir après la dissolution de Corey mariage de huit ans avec Stéphanie Luby, qu’il a épousé en novembre 2009. Taylor était précédemment marié de 2004 à 2007 à une femme nommée Scarlett, avec qui il partage un fils. La chanteuse a également une fille issue d’une relation antérieure.

Colombe, danseuse professionnelle et membre du groupe de danse exclusivement féminin BOMBES DE CERISE, précédemment indiqué à propos de Taylor: “Je me considère comme incroyablement chanceux de l’avoir trouvé dans un homme fort, gentil, respectueux, authentique, solidaire et aimant tel que[[Corey]. Aussi stupide et aussi cliché que cela puisse paraître, je ne savais pas ce qu’était un véritable amour désintéressé jusqu’à lui. Son talent artistique, son intelligence et son cœur ne connaissent aucune limite. Il est mon héro. Mon inspiration. Mon endroit sûr. “

Taylor appelé Colombe “mon meilleur ami”, mon confident, “mon push and pull, mon chaleureux baiser et mon accueil chaleureux.” Il a dit: “Elle est tout ce que je voulais et plus encore, tout s’est enroulé dans la plus belle femme du monde pour moi.” Il a ajouté: “Je pensais que j’avais de la chance dans la vie. Mais je n’ai jamais su ce que c’était que d’avoir vraiment de la chance … jusqu’à ce que je la trouve.”

Photo du haut avec l’aimable autorisation de Corey Taylorc’est Instagram



CT et moi avons travaillé ensemble sur un tout nouveau projet (comme si nous avions besoin d’un autre passe-temps) et je ne peux pas attendre pour le partager avec vous! ???

– Alicia Taylor (@AliciaETaylor) 9 mars 2020



Mots clés:

nœud coulant

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).