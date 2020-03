Corey Taylor s’est blessé au pied avant un spectacle … et l’a quand même fini

Sans aucun doute, nous avons vu beaucoup de musiciens qui, malgré les inconvénients, ont réussi à finir de donner leurs spectacles respectifs. Le cas le plus connu de tous est celui de Dave Grohl, qui après être tombé de la scène est revenu pour terminer sa présentation, il armera plus tard un trône de pierre avec lequel il partit en tournée et qu’il prêtera plus tard à Axl rose pour donner les premiers spectacles de sa tournée de retrouvailles. Bien que nous apprécions grandement cet effort supplémentaire, aucun d’entre eux n’a été tiré au sort comme Corey Taylor..

Il s’avère que Slipknot a terminé la tournée européenne de son dernier album, We Are Not Your Kind avec un méga concert au Hartwall Areena à Helsinki, Finlande. Juste avant de sortir jeter ses meilleures gutturales et quand il était déjà en route pour la scène, Corey a eu un petit accidentbien l’un des réservoirs d’oxygène qu’ils avaient autour est tombé sur le pied de Taylor, ce qui a amené le chanteur à croire initialement qu’au moins un des os s’était cassé.

Voyant que tout le monde attendait déjà le concert, Corey ne pensait pas beaucoup et peu importe ce qui s’était passé, il sortait pour chanter mais pas avant de dire à ses fans ce qui lui était arrivé:

«Je suis presque sûr d’avoir des os cassés au pied, mais il n’y a aucun moyen que nous ne donnions pas ce putain de spectacle, je voulais juste qu’ils sachent. Je devrais peut-être boiter et me battre tout au long du concert mais je vais vous donner tout ce que j’ai“.

Après ce petit discours et malgré l’accident qu’il ne l’a pas laissé bouger comme d’habitude, Corey Taylor a tenu parole et a chanté une série de 17 rolas, quelque chose que très peu feraient compte tenu du grave accident qu’il a subi avant le concert. Plus tard, l’épouse du chanteur, Alice, il a dit que heureusement, Corey n’avait pas souffert d’une fracture et reconnaissait les efforts considérables de son mari pour continuer le spectacle: «Oui, ça fait mal, c’est comme une dinde gelée qui tombe sur votre pied. Mais il s’est propulsé comme la bête qu’il était, l’a gelé, et il allait bien le lendemain, juste douloureux. »

Non, Corey n’a rien cassé!

Un réservoir d’oxygène qui était stocké sur un boîtier est tombé sur son pied alors qu’il marchait sur scène. Oui, ça fait mal, c’est comme une dinde gelée atterrissant sur votre pied. Mais il a traversé comme la bête dans laquelle il l’avait glacé, et il allait bien le lendemain, juste douloureux.

– Alicia Taylor (@AliciaETaylor) 27 février 2020