Corona Capital Guadalajara annonce une nouvelle date pour son édition 2020!

Nous savons que ces jours sont vitaux pour empêcher la propagation du coronavirus et que la pandémie ne se propage pas à plus de régions de notre pays, la décision a été prise d’arrêter tous les événements massifs, c’est pourquoi de nombreux concerts en direct ainsi que des festivals ont dû être reportés ou carrément annulés, affectant à la fois le public qui s’attendait à voir leurs groupes préférés et les artistes qui étaient déjà programmés pour jouer et maintenant c’était la Couronne Capitale Guadalajara.

Si vous savouriez déjà un bon gâteau noyé et que vous aviez de la tequila prête à commencer le voyage vers la capitale de Tapatia, nous avons des nouvelles pour vous, étant donné que la situation avec COVID-19 ne s’améliore pas les organisateurs ont décidé de reporter le festival pour les 11 et 12 septembre.

Par une déclaration publiée sur son compte Twitter officiel, Corona Capital Guadalajara a annoncé que pour ne pas détourner l’attention de ce qui se passe au Mexique et dans le monde, En plus de garantir les conditions appropriées pour toutes les personnes présentes, ils ont pris cette décision.

La Corona Capital Guadalajara devait avoir lieu les 16 et 17 mai dans la vallée de la VFG. Pour la première fois de sa courte histoire, le festival durera deux jours et mettra en vedette de grands noms comme le retour de The Strokes and Kings of Leon à la perle de Tapatia, ainsi que d’autres présentations très attendues, telles que The Hives, Foals, Two Door Cinema Club, Blondie, Death Cab For Cutie, Miami Horror, Of ​​Monsters and Men et de plus.

Maintenant nous ne pouvons attendre que quelques mois de plus pour nous lancer au pays des mariachis et profiter d’un week-end plein de groupes et d’artistes qui nous feront vibrer avec chacune de leurs chansons. Alors que ce week-end tant attendu de Corona Capital Guadalajara arrive, ICI, nous vous laissons la revue minute par minute de l’édition 2019, afin que vous puissiez vous brûler ou vous rappeler comment elle est arrivée.