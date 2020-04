Corona Capital présente un «chapitre spécial» pour passer en revue le meilleur de son histoire

Ne pensez-vous pas constamment à vouloir aller à un concert ou à un festival? Nous en avons parlé ici et nous y pensons plus que nous ne le souhaiterions. C’est une torture absolue. Mais il n’y a rien que nous puissions faire … Le désir d’aller danser ne va nulle part et nous non plus. Il est temps de rentrer.

Mais ce que nous pouvons faire, c’est nous souvenir. Et qui de mieux que Corona Capital pour nous emmener dans un long et magique voyage à travers ses 10 éditions? C’est ainsi que l’idée est née et elle s’appelle «Corona Capital: Chapitre spécial».



Mais de quoi s’agit-il, oncle Sopitas?

Compte tenu de la situation mondiale, la capitale de la Couronne de Guadalajara a également été forcée de se déplacer de la date jusqu’en septembre, mais les organisateurs n’ont pas voulu laisser tous leurs fans les mains vides. Le festival a donc mis au point une nouvelle version du divertissement au format numérique afin que chacun puisse profiter d’un contenu vraiment spécial en se souvenant du meilleur des éditions passées. Le meilleur de son histoire.

Tout comme ils l’écoutent. “Chapitre spécial” fera le tour de toutes ces histoires que vous aussi avez vécues jusqu’à la limite. Il le fera dans une série de trois programmes consacrés à la célébration de la musique à travers des interviews et des capsules avec des invités spéciaux, ainsi que la transmission de matériel inédit. ce qui a fait de Corona Capital l’un des festivals les plus importants d’Amérique latine.



OK! Et ces programmes spéciaux, quoi de neuf?

Pour commencer, nous allons avec les invités de luxe pour ces trois programmes: (Notre préféré, évident) Francisco Alanís “Sopitas” (Extérieur 105,3 FM), ILeana Rodríguez “Reclu” (MIX 106.5) et Javier Aceves “Baxter” (Ibero 90.9) sont chargés de faire voyager les fans lors de la diffusion de samedi.

D’un autre côté, Leo Arriaga y Antonio Espinosa “Korno” (Tour triste) et Leonora Milan (Convoy Network) seront les présentateurs du deuxième programme. Pour finir dans le luxe, le troisième programme aura la présence de tous les invités pour faire un véritable voyage à travers le temps de Corona Capital.

Aussi, nos amis, Pendant la diffusion du troisième programme du “Chapitre spécial”, il y a quelques surprises préparées avec des groupes qui font partie de la programmation de Corona Capital Guadalajara cette année. Alors attendez-vous à quelque chose de vraiment spécial …

C’est quand tout ça?

Les trois programmes qui font partie de Corona Capital: Chapitre spécial auront lieu les 2, 9 et 16 mai, et sera transmis par les canaux de Facebook et YouTube de Corona et Corona Capital, à partir de 21 h.

Ils le savent donc déjà. Peut-être que nous ne pouvons pas aller à un festival en ce moment, mais nous pouvons nous en souvenir. Ce sera formidable de revenir à la présentation des Pixies dans la première édition, à celle de The Killers en 2016 ou à celle de The Stokes ou Billie Eilish dans cette dernière.

