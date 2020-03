Coronavirus reporte le festival de la cérémonie 2020 jusqu’à nouvel ordre

Un jour de plus, une annulation de plus et dans ce cas c’est un autre de nos festivals préférés et qui s’est distingué pour sa proposition musicale et qui a eu cette année une programmation spectaculaire avec le Chemical Brothers, Thom Yorke et FKA Twigs. Officiellement, la pandémie de coronavirus a reporté le festival de la cérémonie 2020 jusqu’à nouvel ordre.

AVIS IMPORTANT. Nous remercions tout le monde pour leur compréhension et leur soutien 💛🖤 pic.twitter.com/lS54kSIJi9

– Cérémonie (@CeremoniaFest) 16 mars 2020

Dans l’annonce publiée par les organisateurs, il est envisagé que le festival de la cérémonie 2020 se déroule dans le courant du deuxième semestre, le mois d’octobre étant une fenêtre possible pour qu’il ait lieu sur le Campo Marte à Mexico.

Dans le même temps, il convient de noter que les billets achetés précédemment seront valables pour la nouvelle date du festival, dans laquelle des actes tels que Slowthai, J seraient également présentésPEGMafia et Tainy.

Le 2020 Ceremony Festival se tiendra pour la première fois à Mexico, après avoir accueilli le Pegaso Dynamic Center lors de ses précédentes éditions.

L’annonce de la cérémonie intervient après que les concerts de Tame Impala et MGMT au Foro Sol ont également été reportés ce week-end, ainsi que le Pal Norte Festival à Monterrey. Voici un guide des concerts et festivals qui ont dû être reportés ou annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

