Coronavirus stimule la hausse des ventes et des flux de “ Down With The Sickness ” de Disturbed

Selon Billboard, PERTURBÉc’est “Tomber malade” et AU DRIVE-INc’est “En quarantaine” font partie des chansons qui ont connu une augmentation des ventes et des flux en raison du fait que les paroles sont liées à la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

“Tomber malade” a connu une hausse de 31% des ventes de chansons numériques à 1 000 téléchargements vendus, selon Nielsen Music/Données MRC. La piste a également enregistré un gain de 3% à 2,6 millions de flux américains. “En quarantaine” a augmenté de 70% dans les flux américains à 7 000.

Pas 30 secondes après l’enregistrement original de 1999 de “Tomber malade”, PERTURBÉ chanteur David Draiman crie “ooh-wah-ah-ah-ah.” Il a dit plus tard MTV sur la façon dont sa voix staccato est arrivée: “Ce bruit est venu un peu. La chanson à l’origine a été écrite et elle a juste fait une pause. Mike [[Wengren, tambours], son rythme est tellement tribal, et ça m’a fait me sentir comme un animal. “Alors que le sens derrière les paroles a été débattu, Draiman a déclaré que les paroles étaient simplement inspirées de l’histoire personnelle et non d’une interprétation littérale de sa propre éducation. Il a dit au Phoenix New Times: “Je parle vraiment du conflit entre la culture mère de la société, qui bat l’enfant qui aspire à l’indépendance et à l’individualité, et la soumission de l’enfant.”

PERTURBÉ est prévu pour célébrer le 20e anniversaire de “La maladie” sur “La tournée du 20e anniversaire de la maladie”. Le trek devrait débuter le 15 juillet à Maryland Heights, Missouri, en frappant des amphithéâtres avant de se terminer le 12 septembre à Auburn, Washington. TACHÉ et MAUVAIS LOUPS servira d’invités spéciaux lors de la visite.

En 2010, PERTURBÉ a célébré le dixième anniversaire de la sortie de “La maladie” en le rééditant avec des faces B exclusives et des illustrations étendues, ainsi qu’une toute première édition de vinyle.

Sorti le 7 mars 2000, “La maladie” est PERTURBÉalbum le plus vendu à ce jour, grâce à des singles à succès tels que “Tomber malade”, “Stupify” et “Voix”.

Guitariste Dan Donegan Raconté Le pouls de la radio que le groupe ne s’attendait pas “Tomber malade” ou “La maladie” faire aussi bien qu’eux. “Je pense ‘Tomber malade’ était comme la septième chanson la plus téléchargée qui a été enregistrée dans les années 90 “, at-il dit.” C’était comme dans une liste de quatre Michael Jackson chansons et NIRVANAc’est ‘Sent comme de l’alcool d’ados’ et nous étions dans le Top 10 de ces chansons. Et j’ai été époustouflé par ces statistiques. Ce sont là de gros chiffres. Je veux dire, nous sommes juste submergés de penser que nous pourrions passer d’un groupe de garage du côté sud de Chicago à vendre beaucoup d’albums et avoir une base de fans et en faire une carrière. “

