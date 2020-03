Coronavirus: un guitariste de Death Metal joue le “ Raining Blood ” de Slayer depuis le balcon alors que l’Italie reste sous contrôle

Ces derniers jours, un certain nombre de vidéos sont devenues virales de citoyens italiens chantant ou jouant de la musique en solidarité en réaction croissante au blocage du coronavirus dans le pays. Les clips montrent généralement des résidents d’immeubles d’habitation et de tours d’habitation chantant ou jouant des instruments depuis leur balcon dans le but de se divertir et de garder le moral.

Une de ces vidéos a été mise en ligne le 13 mars par Enrico Monti, le guitariste du groupe de death metal italien SKULLD, qui le montre prendre son balcon dans la ville de Bertinoro pour partager les deux premiers riffs de SLAYERla chanson classique de “Raining Blood”.

Sur la base du clip, on ne sait pas combien de EnricoLes résidents à proximité ont pu voir et / ou entendre son rendu impromptu, mais la caméra se concentre à un moment donné sur une dame plus âgée se tenant devant une maison voisine avec un air apparent de perplexité sur son visage.

Il y a eu à ce jour plus de 169 000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 6 000 décès dans le monde, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

L’Italie est le pays européen le plus touché par COVID-19, avec 17 660 cas confirmés – la plus grande épidémie après la Chine – et 1 266 décès.

Plus tôt cette semaine, l’Italie a resserré sa quarantaine de coronavirus, ordonnant la fermeture de bars, restaurants et salons de coiffure et de beauté.

Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré que les supermarchés et les pharmacies seraient les seuls détaillants à rester ouverts en Italie. Il a également interdit tous les déplacements non essentiels et les rassemblements publics jusqu’au 3 avril, interrompant les événements sportifs et prolongeant la fermeture des écoles.

Les autorités ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à un foyer de soins à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.



Andrà tutto mâle. Ma il chiosco dell’Ines a mantenuto il servizio a domicilio e allora le ho voluto fare un serenata d’amore per ringraziarla.

#bertinoro #romagna #coronavirus #ines #piadina #slayer #metal #frikkettonidimerda

Publié par Enrico Monti le vendredi 13 mars 2020

