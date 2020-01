Corrosion de la conformité Le batteur Reed Mullin est mort à 53 ans

CORROSION DE CONFORMITÉ le batteur Reed Mullin est mort. Il avait 53 ans.

Ses camarades de groupe ont confirmé son décès dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt ce soir. Ils ont écrit: “C’est le cœur lourd que nous disons au revoir à un ami, un frère et un pionnier. Roseau vous êtes aimé et le serez toujours. Prenons tous un moment … “

Plus tôt dans la journée, plusieurs Roseaules amis, y compris le batteur Felix Griffin (D.R.I. ), Scott Carlson (RÉPULSION) et Jimi Hazel (24-7 SPYZ), a publié des publications sur les réseaux sociaux indiquant que Mullin était mort.

Mullin, qui a cofondé CORROSION DE CONFORMITÉ en 1982 en tant que punk hardcore aux côtés du bassiste Mike Dean et guitariste Woody Weatherman, avait manqué un certain nombre de spectacles au cours des quatre dernières années en raison de divers problèmes de santé, y compris une crise liée à l’alcool qu’il avait subie en juin 2016.

L’été dernier, doyen dit que Mullin avait besoin “de prendre soin de lui et de se ressaisir” avant de rejoindre le groupe. “Et si cela arrive, la porte est ouverte pour lui,” Mike dit au “Talk Toomey” Podcast. “Et si ce n’est pas le cas, eh bien, c’est comme ça. Les gens doivent vouloir s’aider eux-mêmes. Vous ne pouvez pas simplement les pousser à obtenir de l’aide – ils doivent vouloir s’aider eux-mêmes.”

Mike également loué Mullinle remplacement, John Green de Manchester, au Royaume-Uni, qui avait précédemment travaillé avec CORROSION DE CONFORMITÉ en tant que roadie.

“Roseau eu une sorte d’incident où, fondamentalement, quelques heures seulement avant de monter dans un avion pour jouer Bloodstock [festival] il y a quelques années, j’ai entendu dire qu’il ne serait pas en mesure de faire le voyage, ” doyen expliqué. “Et comme j’appelais le responsable de la tournée au Royaume-Uni pour lui dire:” Hé, nous ne pourrons pas le faire “, a-t-il dit,” vous savez, John pourrait apprendre toutes ces chansons. Et j’ai pensé à l’idée de simplement débrancher cette chose pour laquelle nous avons travaillé dur, et j’ai dit: «Vous savez quoi? Essayons ça. Et il est intervenu avec un préavis de 24 heures – un peu moins de 24 heures – a appris un tas de trucs, a étudié et est allé là-bas devant essentiellement 60 000 personnes qui étaient là pour voir JUDAS PRIEST, et cetera, et cetera, et juste cloué, avec de l’énergie et tout ça. Donc, c’était comme: “Eh bien, cela semble être la voie à suivre.” “

Quand Mullin a subi sa crise d’alcool il y a quatre ans, doyen a déclaré dans un communiqué que l’épisode avait été “précédé de niveaux prolongés, extrêmes et malsains de consommation d’alcool, ne prenant pas soin de lui et qui sait quoi d’autre”. doyen a révélé que “l’événement tragique” faisait écho “à un incident presque identique” à Pittsburgh quelques années plus tôt, où “Roseau a eu une crise juste avant de monter sur scène lorsque la version en trois morceaux du groupe était également ouverte pour EMBRAYAGE. Les deux cas ont été précédés de préoccupations Roseauest bien-être et apparence. Cet incident a entraîné cinq spectacles annulés. Alors des années d’assurances passent et nous bouclons la boucle pour revenir à la même tragédie évitable. “

Mullin a poursuivi en disant que lui et ses camarades de bande “ne permettraient pas Roseau de continuer à se suicider sous notre surveillance. “

Dans une interview de décembre 2015 avec Magazine SideStage, Mullin réfléchi sur le décès des anciens PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE chanteur Scott Weiland, qui venait de mourir d’une surdose accidentelle d’alcool et de drogues. Il a dit: “Je pense que beaucoup de gens pensaient que cela se serait produit il y a longtemps. Je ne savais pas vraiment Scottmais j’étais vraiment très amie avec Layne Staley [[ALICE ENCHAÎNÉE]et j’ai eu mes propres problèmes d’alcool, vous savez; Je pense que beaucoup d’entre nous l’ont fait. Mais, vous savez, vous avez des femmes au foyer qui deviennent accro aux analgésiques et à des trucs comme ça. Ce n’est donc pas difficile à comprendre, mais en même temps c’est tragique, surtout dans LayneC’est le cas quand tu savais que ça allait arriver. Je ne savais pas Scott très bien – je l’avais rencontré plusieurs fois, mais je ne le connaissais pas vraiment. je savais Layne très bien. Comme je l’ai dit, je ne savais pas Scott, mais je partage beaucoup des difficultés qu’il a rencontrées avant son décès, donc je comprends, et j’ai encore du mal avec certains de ces trucs. “

CORROSION DE CONFORMITÉdernier album de 2018 “Pas de croix pas de couronne”, a marqué la première sortie studio du groupe avec chanteur / guitariste Pepper Keenan en plus d’une décennie.



C’est le cœur lourd que nous disons au revoir à un ami, un frère et un pionnier. Reed vous êtes aimé et vous le serez toujours. Prenons tous un moment … pic.twitter.com/33HKp9tU7v

– C.O.C. (@coccabal) 28 janvier 2020

Je viens d’entendre le décès d’un de mes plus anciens amis de la scène musicale. Je suis dévasté à quel point il était incroyable et doux.

Publié par Felix Griffin le lundi 27 janvier 2020

Profondément attristé d’apprendre que Reed Mullin nous a échappé. Reed était un monstre talentueux et une grande figure du …

Publié par Scott Carlson le lundi 27 janvier 2020

Je viens de recevoir une terrible nouvelle de mon vieil ami Reed Mullin. Nous ne nous étions pas vraiment vus depuis un moment, mais il venait de …

Publié par Michael Pilmer le lundi 27 janvier 2020

