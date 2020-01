Corrosion de la conformité Le batteur Reed Mullin est mort à 53 ans

Reed Mullin – le batteur de longue date du groupe de rock de Caroline du Nord Corrosion of Conformity – est décédé, ont annoncé ses coéquipiers. Aucune cause de décès n’a été révélée. Mullin avait 53 ans.

Corrosion de conformité formée en 1982 à Raleigh, Caroline du Nord. Mullin a joué de la batterie sur les six premiers albums studio du groupe, en commençant par les débuts de 1984 Eye for an Eye tout au long des 2000’s America’s Volume Dealers. Après une période d’inactivité de 2005 à 2011, le groupe est revenu avec un album éponyme en 2012, et Mullin est également revenu. Il a également joué de la batterie sur les albums les plus récents du groupe: IX de 2014 et No Cross No Crown de 2018.

Au fil des ans, Reed Mullin a lutté contre l’abus d’alcool et a été renvoyé de la tournée après une crise liée à l’alcool avant un spectacle au Canada en 2016.

