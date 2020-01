Corrosion de la conformité Le batteur Reed Mullin est mort à 53 ans

Le batteur de Corrosion of Conformity, Reed Mullin, est décédé à l’âge de 53 ans.

Corrosion of Conformity s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle et honorer Mullin, en écrivant: «C’est le cœur lourd que nous disons au revoir à un ami, un frère et un pionnier. Reed vous êtes aimé et vous le serez toujours. Permet [sic] tous prennent un moment… »

Le COC devait entamer une tournée de 22 arrêts avec un concert le 4 février à Auckland, en Nouvelle-Zélande, mais il est difficile de savoir si les spectacles se dérouleront comme prévu. Cependant, l’ancien roadie du COC John Green a été annoncé comme remplaçant de Mullin.

Mullin, avec Mike Dean et Woody Weatherman, a fondé Corrosion of Conformity en 1982. Le groupe de Caroline du Nord a sorti dix albums à ce jour, avec le plus récent album, No Cross No Crown, étant le premier depuis 2000 à présenter Mullin, Weatherman, Dean et le chanteur préféré des fans Pepper Keenan.

Mullin a fait partie du groupe depuis sa création jusqu’en 2001, date à laquelle il a pris une pause de près de deux décennies d’enregistrement et de performance continus pour soigner une blessure au dos. Il est retourné dans un COC nouvellement réuni en 2010 et a contribué à trois autres albums: Corrosion of Conformity (2012), IX (2014) et le No Cross No Crown mentionné.

En 2014, Mullin, son coéquipier du COC Mike Dean et le guitariste de My Ruin Mick Murphy ont fondé Teenage Time Killers, un groupe de rock étoilé qui met l’accent sur les performances des invités. Dave Grohl, légende de Nirvana et Foo Fighters, Corey Taylor, leader de Slipknot, Brian Baker, guitariste de Bad Religion, Jello Biafra de Dead Kennedys, et de nombreux autres musiciens de rock de haut niveau ont joué et / ou enregistré avec Teenage Time Killers.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause du décès de Mullin n’avait pas été révélée publiquement.