COSSE. Le guitariste Marcos Curiel discute des différences entre le public américain et européen

Pozzo Live a réalisé une interview avec COSSE. guitariste Marcos Curiel avant le concert du groupe le 17 novembre au Forum à Vauréal, France. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la réponse à Le dernier album studio de P.O.D., “Cercles”:

Marcos: “Ça a été une bonne réponse. Beaucoup de gens qui aiment le ‘Satellite’ album comme le «Cercles» album. Ils pensent qu’il a une certaine familiarité, et nous ne l’avons pas fait à cause de cela. Nous sommes égoïstes; nous aimons écrire la musique que nous aimons en premier. Lorsque vous êtes dans une industrie où vous avez des gens, des cadres avec des cravates et des costumes, des sociétés, «c’est ce qui se passe en ce moment. C’est ça qui est chaud. Vous devez faire ça, ‘nous avons toujours été le groupe qui est, genre’ Nah. On fait ce qu’on aime. Nous faisons ce que nous voulons entendre parce que c’est nous qui devons aller jouer partout dans le monde. » Pourquoi voudriez-vous écrire de la musique que vous détestez? Comme, ‘Je déteste cette chanson, mec.’ Tout ce que vous entendez nous aimons parce que nous l’avons écrit de notre cœur et de notre âme. Que les gens l’aiment, le détestent, l’aiment, c’est génial, mais nous sommes heureux que vous l’aimiez, mais nous devons d’abord l’aimer. “

Si COSSE. a commencé à travailler sur le suivi de “Cercles”:

Marcos: “Cela fait seulement un an. Nous écrivons toujours de la nouvelle musique. Je ne dirais pas que nous avons commencé à nous concentrer sur l’écriture d’un nouvel album tout de suite parce qu’il y a beaucoup de marchés que nous n’avons pas touchés en tournée. Nous avons pris la décision consciente en tant que groupe d’être un groupe mondial, pas seulement «Nous allons simplement jouer en Amérique et c’est tout. Nous jouons en Amérique latine, nous jouons en Europe, nous jouerons en Australie, nous jouerons en Asie, et c’est parce que nous avons des fans partout dans le monde et nous devons les nourrir. Ce sont comme des graines. Il faut mettre de l’eau sur eux, mettez du soleil, laissez-les grandir. Vous mettez votre meilleur pied en avant lorsque vous enregistrez de la nouvelle musique et vous voulez que tout le monde l’entende. Comme ce soir, nous jouerons six ou sept nouvelles chansons. Nous ne sommes pas une reprise Nous n’allons pas nous asseoir et venir jouer les morceaux de nos disques. Nous allons jouer de nouveaux morceaux parce que nous en sommes fiers. “

Sur les différences entre le public américain et européen:

Marcos: “Voilà le truc: l’Amérique est très [claps hands, wipes shoulder] terminé, parti. Ils passent par des modes très rapidement avec tous les types de musique, le hip-hop, et vous savez, vous avez vos fidèles fans, nous avons nos fidèles fans aux États-Unis, mais c’est toujours la prochaine nouvelle chose. Partout dans le monde, si les fans aiment un groupe, ils aiment aimer un groupe. Voilà la différence. L’Amérique peut être un peu prétentieuse, mais les fans que nous avons, Dieu merci, ils ont tous été vraiment bons avec nous. Cela semble juste un peu plus enthousiaste. Vous aurez une ligne, une foule à guichets fermés en Amérique, mais tout le monde ressemble plus à un ami maintenant, “Hey, Marcos! ‘ Vous allez en Amérique du Sud, c’est comme si vous étiez LES BEATLES. Comme, “Qu’est-ce que …?” [People are grabbing] mon chapeau et c’est, comme, “Hé mec!” C’est drôle, mais, mec, les gens sont des fanatiques de différentes manières et je pense que la civilisation occidentale avec l’Amérique, les gens ont été un peu gâtés. Ils sont juste habitués à «C’est un autre groupe…» C’est dur de s’énerver pour quoi que ce soit. Je pense qu’ici en Europe, pour nous, au moins, les gens apprécient vraiment qu’un groupe continue avec les mêmes membres du groupe et continue de nous voir grandir en tant que musiciens. J’aimerais penser que certains groupes grandissent et qu’ils changent de membres et que le son change et ils sont en quelque sorte devenus comme… je ne sais pas. Je pense que nous avons été assez cohérents pour rester fidèles à nos racines en ce qui concerne notre culture, d’où nous venons, notre style et je pense que cela nous a beaucoup aidés. “

COSSE.dixième album studio, “Cercles”, est sorti en novembre 2018 via Mascotte.



