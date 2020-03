Côté le plus sensible de Pearl Jam avec riffs et distorsion

Notre appréciation pour la musique des natifs de Seattle vient de nombreux côtés. Nous parlons du dernier groupe grunge de la génération dorée des années 90 qui existe toujours, des fondateurs mais aussi des visionnaires et des transgresseurs de leur propre genre, bien sûr nous entendons Pearl Jam. Ils nous ont tout donné, des disques digestibles avec des riffs qui sont enregistrés dans votre tête et des solos de guitare qui ne vous quittent tout simplement pas, mais aussi des approches complexes de la psychédélie, des effets et beaucoup d’espace parfois.

Eddie Vedder et la société a lancé le trancazo qui était Ten il y a 29 ans, et à partir de là, 27 autres albums live ont suivi, des performances live épiques et la rareté qui ne s’est pas séparé ou a décidé de tout mettre fin en près de trois décennies.

Gigaton est son album le plus attendu. Des milliers de commentaires sur Reddit pendant sept ans, des déclarations éparses de membres et deux enregistrements live ont dû passer pour avoir 12 nouveaux morceaux devant nous. C’est comme ouvrir un cadeau du Père Noël de peur qu’après tout ce temps, vous n’ayez pas ce que vous attendiez. Mais Pearl Jam livre un travail pour les fans indélébiles, qui commence par ceci:

Le onzième effort studio, produit par un proche collaborateur Josh Evans, n’a pas à varier de l’héritage de PJ, et exprimé par Eddie Vedder, un rockeur de 55 ans, ils restent comme un groupe qui veut et peut transmettre des messages comme si les années ne les passeront pas. Nous les voyons facilement s’accrocher à la scène pendant plus d’une décennie.

Des ponts bien conçus et de nouvelles textures de synthétiseur rencontrent des solos rapides et dissonants de Mike McCready, le premier de “Superblood Wolfmoon”. Après presque trente ans, les pionniers du grunge n’ont pas perdu l’élément de croire à leur propre folie, aux mondes et aux personnages créés par eux-mêmes.

N’ayant pas peur d’entrer dans des parties complètement synthétiques, sacrifiant les lyres classiques des chefs déformés, cela sonne différemment de ce à quoi nous étions habitués, mais cela fonctionne avec une voix Vedder qui sonne parfois au bord de la manie.

N’ayez pas peur des fans d’os rouges, que les adolescents en colère qui ont exploité la dénonciation sociale dans les années 90 soient toujours là. Impressionnant la force avec laquelle ils ouvrent des pistes comme “Quick Escape” et “Never Destination”, d’énormes moteurs de disque. Il suffit de vérifier cela et d’imaginer l’explosion en direct:

Les deux enregistrements les plus récents nous ont également donné des pistes mélancoliques sur la nature éphémère de la vie et la voix vieillissante de Vedder a jeté du citron sur la plaie, avec quelques rebondissements agréables à la fin. Maintenant, cette fonction est montrée, par exemple, dans “Buckle Up”, avec le message sincère de ne pas être exempt d’erreurs, face à une base d’espoir face à des temps difficiles.

Le dernier souffle du grunge accéléré arrive dans “Take The Long Way”, qui montre jusqu’à présent un album assez rapide sans interruption majeure. Malheureusement, il semble que le carburant leur soit parvenu juste pour arriver sur cette piste déformée., et avec un autre solo magistral de McCready:

Si Gigaton vous excite au début avec quelques nouvelles surprises d’un groupe vétéran, elles tombent dans des chansons acoustiques qui font ressembler à un mirage. Nous nous attendions peut-être à un voyage de succès et d’erreurs, mais les derniers thèmes tombent dans des domaines déjà communs pour Vedder et l’entreprise. L’exemple le plus clair est le sertisseur “River Cross”.

Nous aimons que PJ voit le passé et se soucie de son avenir. L’honnêteté avec laquelle Vedder pose ses peurs et ses questions fonctionne parfaitement, mais elle semble s’étendre sans fin. L’attente de sept ans paie les fans, mais ce n’est pas un record pour la première fois dans un groupe qui a enregistré des records passionnants du début à la fin.

Liste des pistes

1. “Qui a jamais dit”

2. “Superblood Wolfmoon”

3. “Danse des voyants”

4. “Quick Escape”

5. “D’accord”

6. “Seven O’Clock”

7. “Never Destination”

8. “Prenez le long chemin”

9. “Bouclez”

10. “Come Then Goes”

11. “Rétrograde”

12. “River Cross”