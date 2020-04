Counterpoint prédit des gains de streaming de musique en 2020 malgré COVID-19

Malgré la récente baisse du streaming musical et l’impact économique de grande ampleur de la crise des coronavirus (COVID-19), la société d’études de marché Counterpoint prévoit une augmentation considérable des abonnements aux services de streaming cette année.

Counterpoint a exprimé la prédiction ensoleillée dans un communiqué de presse, qui a également souligné les performances commerciales exceptionnelles de la musique en streaming en 2019. La marque de recherche a cité des podcasts exclusifs, des offres groupées et une baisse des prix sur les marchés développés comme principaux contributeurs à 32% d’année en année. -augmentation du nombre total d’abonnements au streaming musical en 2019.

Et sur la base de cette solide croissance, Counterpoint a déclaré qu’ils prévoyaient que le nombre d’abonnements aux plateformes de streaming musical augmenterait d’environ 25% en 2020, pour atteindre environ 450 millions au début de 2021.

Cette attente est apparemment en contradiction avec d’autres analyses et prédictions, qui maintiennent que la pression financière du coronavirus incitera de nombreux abonnés à annuler leurs services de streaming en premier, si la poussée se concrétise. De plus, le déclin relatif du streaming musical – et l’augmentation relative du streaming vidéo – au milieu de la pandémie de coronavirus a été bien documenté.

Le rapport de Counterpoint a également fourni d’autres statistiques et informations intéressantes.

Spotify a obtenu 35% du total des abonnements payants en 2019, selon l’étude, tandis qu’Apple a capturé environ 19% des abonnements payants. De manière significative, malgré cette différence relative dans le nombre d’abonnements (16%), Spotify revendiquait 31% des revenus totaux de streaming musical, tandis que la part des revenus d’Apple était de 24%, soit une différence de seulement 7%.

Ensuite, le rapport a réitéré la domination continue des services régionaux de streaming de musique, même si des marques comme Spotify tentent d’augmenter leur prévalence internationale. Gaana est le leader incontesté en Inde, par exemple, tout comme Anghami dans les pays arabes et Tencent en Chine.

Enfin, l’analyse de Counterpoint a indiqué qu’Amazon Music rattrape rapidement Apple Music en termes d’abonnements payants. La part d’Apple Music dans le total des abonnements payants s’élève à environ 19%, encore une fois, tandis que les abonnements premium d’Amazon Music représentent 15% du marché, contre 10% en 2018.

Les professionnels de la finance ont récemment signalé que la crise des coronavirus pourrait porter un coup de 2,7 billions de dollars à l’économie mondiale, uniquement en termes de perte de production. Cela entraîne évidemment des marchés plus larges, bien que les actions de Spotify (SPOT) se soient révélées relativement résistantes malgré les craintes plus larges de réduire les heures d’écoute et la croissance des abonnés.