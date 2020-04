Courtney Barnett à la bande originale du documentaire Brazen Hussies

Courtney Barnett et son lait! la compagne de label Evelyn Ida Morris a signé pour écrire la musique d’un prochain documentaire intitulé Brazen Hussies, un film explorant le mouvement de libération des femmes en Australie dans les années 60 et 70.

Le film, réalisé par Catherine Dwyer, propose une sélection de séquences d’archives, de photographies et de témoignages de militantes des droits des femmes australiennes. Morris est crédité en tant que compositeur, avec Barnett en tant que co-auteur. La production est toujours en développement et «à la recherche de dons pour soutenir la production du film, la bande originale et les illustrations».

Barnett a sorti un album live de MTV Unplugged en décembre dernier, enregistré dans sa ville natale de Melbourne, en Australie. En octobre, elle a contribué une reprise de «Keep On» de Loose Tooth à la compilation Milk on Milk de Milk!, Qui mettait en vedette les artistes du label de Melbourne couvrant les chansons des autres.

Here's composer Evelyn Ida Morris and co-writer @courtneymelba recording together for @Brazen_Hussies in LA. More to come… xxx pic.twitter.com/danPqk6Pg3 — Milk! Records (@milk_records) March 31, 2020

