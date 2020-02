Cox Communications lutte contre une décision de droit d’auteur «excessivement excessive»

Après avoir reçu une amende de 1 milliard de dollars, Cox Communications demande une réduction drastique des pénalités.

En décembre 2019, Cox Communications, un important fournisseur américain de services de télévision, de téléphone et d’Internet, a perdu une action en justice contre Sony Music Entertainment, Universal Music Group et Warner Music Group, entre autres plaignants. Les étiquettes plaidantes alléguaient que Cox n’avait pas résolu les violations répétées des droits d’auteur commises par ses utilisateurs d’Internet et était donc responsable des dommages.

Le jury a octroyé aux détenteurs de droits d’auteur un milliard de dollars – 99 830,29 $ pour chacune des 10 017 œuvres identifiées par les plaignants. Maintenant, Cox et Thomas Buchanan de Winston & Strawn LLP, ont déposé une requête en remise – une demande à un juge de réduire les amendes du jury qui sont jugées excessives – ou, reconsidérer les sanctions dans un nouveau procès.

Le dossier volumineux de Cox, soumis à la Eastern District Court de Virginie le 31 janvier, condamne la décision du jury et l’amende de 1 milliard de dollars, qualifiant ce dernier de «déni de justice», «excessivement excessif» et «choquant».

De plus, Cox soutient que les honoraires eux-mêmes sont «illégalement punitifs», qu’ils violent le droit de la société à une procédure régulière et qu’ils résultent de l’équipe juridique des plaignants encourageant les jurés à faire un exemple de Cox, au lieu d’évaluer les effets de la prétendue violation du droit d’auteur.

Le dossier continue en citant d’autres cas similaires dans lesquels les jurys ont demandé des paiements considérablement inférieurs aux parties qui auraient commis ou omis de traiter la violation du droit d’auteur.

De même, le dossier affirme que «le verdict dans cette affaire dépasse le montant total en dollars de chaque indemnité légale accordée au cours des années 2009-2016 de plus de quatre cent millions de dollars». Il indique en outre que les trois plus grands verdicts de dommages-intérêts ont été prononcés contre des personnes qui avaient directement commis une violation du droit d’auteur à grande échelle en téléchargeant continuellement des œuvres protégées sur Internet.

D’autres parties de la décision, y compris les omissions présumées de l’équipe juridique des plaignants, les malentendus qui ont influé sur la décision du jury, et plus encore, sont détaillées dans le dossier de 38 pages.

Si la requête est rejetée, Cox aura la possibilité de faire appel de la décision. Au moment de la rédaction du présent rapport, les trois grands labels n’avaient pas commenté (individuellement ou dans une déclaration conjointe par le biais de la RIAA) la question.

Cox Communications est basée à Atlanta et appartient à Cox Enterprises, un conglomérat fondé par le candidat à la présidence James Cox.

Vous pouvez trouver le dossier de Cox ici.