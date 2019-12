Cox Communications reçoit une amende de 1 milliard de dollars pour atteinte aux droits d'auteur

Mega-ISP Cox Communications a maintenant été giflé d'une amende monstrueuse de 1 milliard de dollars pour violation massive du droit d'auteur à la fois sur les droits d'auteur de publication et de musique enregistrée.

La décision du jury, rendue il y a quelques heures à peine, a jeté le livre à Cox Communications. Le FAI se bat depuis des années contre les principaux groupes de labels et autres titulaires de droits musicaux sur des allégations de violation massive du droit d'auteur musical.

Parmi la longue liste de plaignants, il y a Sony Music Entertainment, Universal Music Group et Warner Bros. Records, la Recording Industry Association of America (RIAA) évitant les plaideurs. Ce groupe a déposé une plainte contre Cox l'année dernière (vous pouvez trouver la plainte initiale complète ici). Mais malgré les efforts de défense continus de Cox, le jury a déclaré le FAI coupable à la fois de contrefaçon et de contrefaçon sur plus de 10 000 œuvres.

Le formulaire de jury rempli, partagé avec Digital Music News cet après-midi, peut être trouvé ici.

Le résultat intervient des années après le litige contre Cox par BMG Rights Management. Cette poursuite litigieuse a finalement abouti à un verdict de 25 millions de dollars contre Cox, bien que le FAI ait réussi à annuler la décision en appel. En fin de compte, les parties se sont installées, même si la bataille n'était que le début d'une guerre majeure pour Cox.

Dans les deux cas, Cox a été agressé pour avoir omis de réprimer la contrefaçon par les abonnés. Au lieu de pénaliser les utilisateurs contrefaisants, Cox a souvent ignoré les mauvais comportements ou simplement rétabli les comptes après une modeste suspension. Au total, les principaux groupes d'étiquettes ont accusé Cox d'avoir hébergé et protégé plus de 20 000 récidivistes.

En termes de mathématiques, Cox a été jugé responsable de la violation de 10 017 œuvres protégées par le droit d'auteur, à une pénalité de 99 830,29 $ par violation. Cela équivaut à environ 1 milliard de dollars, ce qui est comiquement exprimé comme 1 000 000 000 $ sous la forme d'un jury signé.

La raison exacte de ce verdict en 2019, au lieu de, disons, 1999, est une supposition.

De nos jours, le téléchargement illégal a cédé la place au streaming légitime, les dernières données démontrant une baisse extrême du contenu musical piraté. Bien sûr, le piratage existe toujours, bien que l'âge d'or du partage de fichiers P2P illégal soit révolu. En fait, on peut se demander si des décennies d'application stricte et de litiges par la RIAA, l'IFPI et les principaux labels ont finalement réduit le piratage des téléchargements, ou si la montée en puissance des plateformes de streaming comme Spotify, YouTube et SoundCloud est largement responsable des déclins.

Que se passe-t-il ensuite? Les grands labels et éditeurs devraient probablement garder le champagne bouché – du moins pour l'instant. Après plusieurs années de guerre, nous nous attendons à ce que Cox fasse appel de cette décision monstrueuse, en vue de marquer un autre renversement.

Plus à mesure que cela se développe.