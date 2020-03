Craft Recordings commence le déploiement numérique des archives de Gospel Truth Records

Craft Recordings commence aujourd’hui (13) le lancement de la toute première sortie numérique de 25 albums du catalogue de la filiale de Stax Records, Gospel Truth Records. Cela commence avec le premier album éponyme du groupe Rance Allen de 1972, après quoi les titres seront publiés chaque semaine dans l’ordre chronologique, avant le mois de septembre du mois du patrimoine évangélique.

En plus des rééditions numériques, la campagne comprendra une compilation de singles – prévue pour le 4 septembre sur vinyle, CD et formats numériques – ainsi que plusieurs listes de lecture et de nouveaux contenus vidéo.

Le catalogue de Gospel Truth allait de l’évangile divin du révérend T.L. Barrett et le révérend Maceo Woods sur la musique de message de pointe de Louise McCord et du célèbre chapiteau du label Rance Allen. Ses archives des années 1970 dépassent le cadre de la simple tradition du gospel noir américain et présentaient une collection diversifiée de talents.

Le calendrier de sortie comprenait également les enseignements méditatifs indiens de Blue Aquarius, la musique des racines blanches des commandants et le chœur populaire de l’opération PUSH du révérend Jesse Jackson, qui a fait la chronique de la lutte de l’Amérique pour les droits civiques de l’époque.

Gospel Truth a été créé en 1972 en tant qu’idée originale du dirigeant de Stax, Al Bell. Il a fait appel à Dave Clark, pionnière et compositrice des promotions radio, et à Mary Peak Patterson, membre du label Stax, pour superviser la formation de l’empreinte. Gospel Truth a cherché à «transmettre le message de l’évangile d’aujourd’hui aux gens de la rue», comme le matériel promotionnel pour le lancement du label a été annoncé.

Ce qui distingue Gospel Truth des autres labels gospel, c’est l’accessibilité de ses signatures. L’œil et l’oreille aiguisés de Clark avaient le don de combiner des musiciens gospel traditionnels avec des artistes bruts et révolutionnaires chez eux dans le rock, le funk et la soul, résultant en un son qui a résonné avec le public hip des années 1970.

Les artistes de Gospel Truth ont également reçu la même promotion de haut niveau que les stars laïques de Stax, y compris avec des tenues, des séances photo et des réservations. Le directeur créatif de Stax, Larry Shaw, a conçu un langage de conception cohérent pour Gospel Truth, dans un dialogue visuel qui signalait la musique comme accueillante pour les auditeurs sacrés et profanes.

La première sortie numérique, les débuts éponymes du Rance Allen Group en 1972, montre la façon dont les trois frères du Michigan ont offert une vision subversive et provocante de l’âme séminale de Detroit. Un autre point fort du catalogue est A Tribute to Mahalia Jackson de Louise McCord, sorti après la mort en 1972 du grand gospel. Le son du révérend Bernard Avant et du St. James Gospel Choir était plus traditionnel et étroitement lié à la musique gospel du Sud; Journal de Dieu, par le révérend J.D. Montgomery & the Mt. Carmel Choir à Detroit, donne à l’auditeur un banc au premier rang dans l’excitation d’un service du dimanche.

Pour marquer le Mois du patrimoine évangélique de septembre, Craft produira également une compilation du catalogue Gospel Truth. Plus de détails suivront en temps voulu et la collection paraîtra sur vinyle, CD et formats numériques le 4 septembre. D’ici là, les auditeurs pourront profiter de nouvelles vidéos lyriques ainsi que de deux listes de lecture spéciales, Gospel Truth (sortie le 24 mai) et Gospel Easter (12 avril).

Stax a déclaré dans le matériel de presse initial de l’empreinte: “Après tout, peu importe si vous écoutez le gospel tranquillement … claquez des doigts … chantez le long … ou dansez dessus, tant que vous recevez le message.”

Sorties de l’album numérique Gospel Truth:

13 mars: Le groupe Rance Allen – Le groupe Rance Allen

20 mars: Révérend Lee Jackson – Au Calvaire

27 mars: Révérend Maceo Woods et le Christian Tabernacle Choir – en concert

3 avril: Maceo Woods et le choeur chrétien du Tabernacle – Jesus People

10 avril: Révérend J.D.Montgomery & The Mt. Carmel Choir – Le journal de Dieu

17 avril: Révérend Maceo Woods et choeur du Christian Tabernacle Concert – God Save Your People

24 avril: The Howard Lemon Singers – Message pour aujourd’hui

1er mai: The Rance Allen Group – La vérité est là où elle se trouve

8 mai: Révérend Bernard Avant & The St. James Gospel Choir – Révérend Bernard Avant & The St. James Gospel Choir

15 mai: Louise McCord – Un hommage à Mahalia Jackson

22 mai: Les commandants – Marche avec moi

29 mai: The Marion Gaines Singers – This Too Is Gospel

5 juin: Charles May et Annette May Thomas – Chants que notre père chantait

12 juin: Clarence Smith – Tout ce qui est arrivé à l’amour

19 juin: The Gospel Artistics – The Gospel Artistics

26 juin: Rév.T.L. Barrett & The Youth For Christ Choir – J’ai trouvé la réponse

3 juillet: The Henry Jackson Company – The Henry Jackson Company

10 juillet: Le chœur populaire de l’opération Push – Le chœur populaire de l’opération Push

17 juillet: le révérend Maceo Woods et le Christian Tabernacle Concert Choir – A New Dawning

24 juillet: Blue Aquarius – Blue Aquarius

31 juillet: Bob Hemphill et les commandants – Tout le monde sera heureux

7 août: The Rance Allen Group – Brothers

14 août: The Howard Lemon Singers – Je suis déterminé

21 août: Les Marion Gaines Singers – s’appuyant sur les bras éternels

28 août: Révérend Maceo Woods et choeur du Christian Tabernacle – Goodbye Loneliness, Hello Happiness