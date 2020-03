Craig Finn de The Hold Steady annonce un nouvel album et partage une nouvelle chanson: écouter

Craig Finn, leader du Hold Steady, a annoncé un nouvel album intitulé All These Perfect Crosses. Il a également partagé sa chanson titre. Le LP a été enregistré pendant les sessions de Finn à partir de son dernier album solo, I Need a New War. Le double album arrive le 20 juin (via Partisan) pour la journée Record Store récemment reprogrammée. Écoutez «Toutes ces croix parfaites» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour trouver la publication Instagram de Finn sur le projet.

All These Perfect Crosses a été produit par Josh Kaufman de Bonny Light Horseman, et mixé et enregistré par D James Goodwin. Le dernier album de Finn avec le Hold Steady était Thrashing Thru the Passion de 2019.

.