Crap 80s Metal Art est notre nouveau truc préféré

Les années 80 ont été l’âge d’or du métal. Iron Maiden, Metallica, Guns N ’Roses, Slayer, Mötley Crüe, Celtic Frost, Winger… livre pour livre, il a créé plus de grands groupes que toute autre décennie de l’histoire de cette belle planète que nous appelons la Terre.

Mais c’était un moment fantastique pour être en vie pour une autre raison. Les années 1980 ont été l’ère de la très mauvaise pochette d’album – et rien n’a fait de mauvaise pochette d’album comme le métal.

Nous ne parlons pas du démon de 5e année qui orne la pochette de Show No Mercy de Slayer, ni même de la couverture défiant la physique et la biologie de Fistful Of Metal d’Anthrax (comment pouvez-vous percer les lumières de quelqu’un de l’intérieur de leur bouche?) .

Non, c’est de la folie de niveau supérieur. Le genre qui est habituellement concocté par des gens qui n’ont pas l’habitude de jouer avec quelque chose de plus pointu que les crayons Le genre qui fait que la couverture héroïquement horrible de Metal Magic de Pantera ressemble à Guernica de Pablo Picasso (en fait, nous le mentionnons maintenant…)

Partout pour les journalistes paresseux du monde entier, le groupe Facebook Crap 80s Metal Art a réuni une galerie glorieusement grotesque de pochettes d’albums qui vont de la tête hilarante à la tête qui-au-nom-d’une-mal-griffonnée-Beelzebub-pensée -ce-serait-une-bonne-idée?

Vous y trouverez toutes sortes de fautes. Un barbare affreusement rendu à la hâte par des gens qui n’avaient clairement jamais vu un véritable humain auparavant. Snarilng singes-loups avec 17 yeux et 12 dents et langues qui feraient pleurer Gene Simmons. Démons seins nus chevauchant des licornes. Licornes aux seins nus chevauchant des démons. Et beaucoup, beaucoup de pochettes d’album d’Italie. Dieux! Avons-nous oublié la Renaissance?

Nous avons sélectionné certains des meilleurs pour votre délectation ici – et par «meilleur», nous entendons évidemment «pire». Mais nous ne pouvons prendre aucun crédit ici – cela va aux puissants guerriers qui consacrent leur vie à fouiller dans des caisses pour dénicher ces chefs-d’œuvre. Ou au moins passer quelques minutes à les googler.

Il y en a beaucoup plus d’où ils viennent. Certains pourraient en dire trop. Mais pas nous. Alors rendez-vous sur Facebook pour régaler vos yeux, remplissez vos bottes et buvez dans toute la gloire du Crap 80s Metal Art. Vous nous en remercierez.

Battleaxe – Burn This Town (1983)

Des haches? Des motos? Des bottes à fourrure? Cela devrait être suspendu au Louvre

Divers – Pas de substitut pour l’acier (1985)

C’est le logo HMV. Seulement avec un démon au lieu d’un chien. Vous voyez ce qu’ils font là-bas? Vous nous tuez.

Creepin ‘Death – Errare Humanum Est … Perseverare Diabolicum

« Ecoute, Keith, tu m’as dit de l’éteindre et de le rallumer. »

Parce que rien ne dit du ‘heavy metal des années 80’ comme une licorne topless jouant une guitare crâne devant un drapeau Pride.

Une autre maquette, un autre schéma de couleurs arc-en-ciel. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez parler, le métal des années 80?

Rod Sacred – Rod Sacred (1989)

« Tu penses que je suis sexy? » Oh, attendez, c’était Rod Stewart.

Rose Bayonet – Leather And Chains (1984)

Skeletor: les années KK Downing.

Angeles del Infierno – Todo Lo Que Quiero

Nom, nom, TWANG!

Drysill – Bienvenue au salon

Euh, nous allons manquer votre émission si c’est la même chose.

M.T. Yeux – Thunder In My Ears n / b Walk On The Road (1985)

Attention au chien? Serpent? Doigt? Fingersnakedog?

Sphinx – nous voici (1981)

Sucez ça, Powerslave!

Nous ne savons vraiment pas qui c’est…

Larpa? Earpx? Aidez-nous, voulez-vous.

Ou ca…

Sérieusement, nous abandonnons.