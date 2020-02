«Crazy Little Thing Called Love»: le premier américain n ° 1 de Queen’s

Sur le Billboard Hot 100 du 23 février 1980, Reine pourrait se faire appeler un groupe n ° 1 en Amérique pour la première fois. «Crazy Little Thing Called Love» qui avait été contrecarré dans ses efforts pour devancer les best-sellers britanniques à la fin de l’année précédente, a saisi la couronne américaine des célibataires et l’a portée pendant un mois complet.

Écrit uniquement par Freddie Mercury et livré dans un style hommage au rock ‘n’ roll avec un écho lourd sur la voix, la chanson avait passé deux semaines au n ° 2 dans le pays d’origine de Queen en novembre 1979. Elle a été tenue à l’écart par Dr Confection pop de Hook «Quand vous êtes amoureux d’une belle femme».

Aux États-Unis, «Crazy Little Thing» a retiré le titre «Captain That Toi To Me One More Time» de Captain & Tennille. Il y est resté quatre semaines, avant d’être remplacé par un autre classique du rock britannique, Pink Floyd‘S’ Another Brick In The Wall. ‘

Ce fut un nouveau triomphe pour Queen, dont la meilleure performance aux États-Unis avait été le sommet n ° 4 des tournois à double face “We Will Rock You” et “We Are The Champions”. aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Hollande.

“J’ai écrit la chanson qui languit dans mon bain au Hilton de Munich”, a déclaré Mercury dans The Billboard Book of Number One Hits, de Fred Bronson. Le chanteur du groupe serait sorti de la baignoire pour aller à sa guitare et à son piano pour y mettre la mélodie. “Nous avons arrangé [it] aux répétitions du groupe le lendemain avec moi essayant de jouer de la guitare rythmique.

“Tout le monde a adoré, alors nous l’avons enregistré”, a poursuivi Mercury. «La version finale ressemblait à la version salle de bain. Ce n’est pas typique de mon travail, mais c’est parce que rien n’est typique de mon travail. “

Peter Hince, chef de l’équipe de route de Queen’s, a confirmé les origines de la chanson dans une interview de 2009 avec Mojo. “L’idée de la chanson lui est venue alors qu’il était dans le bain”, a-t-il dit. «Il est sorti, enveloppé dans une serviette, je lui ai tendu la guitare et il a travaillé les accords là-bas. Fred avait ce don de connaître une grande chanson pop. »

