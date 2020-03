Creamfields 2020 est-il annulé? Les organisateurs répondent à leurs préoccupations sur Twitter – HITC

Avec plus de festivals annonçant des annulations, ceux qui prévoient assister à Creamfields 2020 ont désespérément besoin de mises à jour.

Les festivaliers impatients doutent actuellement que la plupart des grands événements de l’été se déroulent.

Dans le sillage de notre situation actuelle, Boris Johnson a exhorté le public à éviter tous les contacts non essentiels, dans un récent communiqué: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

De nombreux lieux sociaux auxquels il fait référence continuent de fermer leurs portes, des chaînes de cinéma telles qu’Odeon, Showcase et Cineworld fermant temporairement conformément aux directives du gouvernement.

Cela continue d’affecter un large éventail d’entreprises et celles qui assisteront à des festivals au cours de l’été à venir sont de plus en plus impatientes de savoir lesquelles sont annulées ou reportées.

Creamfields est l’un des plus en vogue cette année, mais est-il toujours prévu?

Creamfields 2020 est-il annulé?

Non, Creamfields 2020 est surveillé, mais pour le moment, il n’a pas été annulé et devrait continuer à fonctionner à la date confirmée du jeudi 27 août 2020.

À l’heure actuelle, Reading & Leeds est également toujours prévu, qui a lieu le même week-end que Creamfields. Cependant, ceux qui prévoient y assister sont de plus en plus préoccupés par une éventuelle annulation.

Récemment, il a été annoncé que le festival de Glastonbury de cette année a été reporté à l’année prochaine, en écrivant sur Twitter: «Nous sommes désolés d’annoncer cela, mais nous allons devoir annuler Glastonbury 2020. Les billets pour cette année seront reportés à la prochaine année. Déclaration complète ci-dessous et sur notre site Web. Michael et Emily. “

D’un autre côté, Creamfields a tweeté le mercredi 18 mars pour s’assurer que les clients continueraient. Lisez le tweet ci-dessous:

Les fans de Creamfields affluent sur Twitter

La décision d’annuler Glastonbury a un sentiment d’incertitude chez ceux qui ont des billets pour Creamfields.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de festivals de musique qui prévoient d’aller de l’avant, mais cela n’a pas empêché beaucoup de personnes de se rendre sur Twitter pour exprimer leurs pensées et leurs préoccupations.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, le Latitude Festival est-il annulé?