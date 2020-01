Creedence Cross The Water sur le marché britannique des albums

Cela a pris plus de temps qu’ils ne l’auraient souhaité, mais ils y sont finalement arrivés. À la fin de 1969, Creedence Clearwater Revival avait eu trois entrées au tableau des singles au Royaume-Uni, à partir d’une multitude de tubes américains, et était récemment allé au n ° 1 avec leur plus grand 45 britannique, Bad Moon Rising. Ils étaient un groupe d’albums aux États-Unis depuis 18 mois par au tournant de la décennie, mais le marché du LP en Grande-Bretagne leur restait mystérieusement fermé. Puis, enfin, le 24 janvier 1970, une percée. Green River, déjà un top-chart américain depuis un mois l’automne précédent, s’est finalement retrouvée au 20e rang des best-sellers britanniques.

Il devrait donc, puisque ce troisième ensemble de studio était celui contenant «Bad Moon Rising», ainsi que son revers comme un single, «Lodi» (qui avait suffisamment de fans pour faire le n ° 52 à part entière aux États-Unis) et «Green River» lui-même. Un autre joyau du recueil de chansons de John Fogerty, celui-ci est allé jusqu’au n ° 2 aux États-Unis et a ensuite fait son chemin dans le Rock & Roll Hall of Fame. Au Royaume-Uni, il a fait un respectable numéro 19.

Green River, également produit par John Fogerty et enregistré dans les studios Wally Helder récemment achevés à San Francisco, a montré que Creedence a vraiment atteint son rythme et fait partie des plus belles musiques de blues-rock américain de leur génération. Or aux États-Unis à la fin de 1970, il y était certifié triple platine en 1990.

Puis Creedence a atteint son rythme de croisière au Royaume-Uni. Ils ont réintégré le palmarès des singles pas moins de quatre fois en 1970, un décompte qui comprenait les dix meilleurs tubes avec “Travellin” Band “et” Up Around The Bend “, et en septembre, ils étaient n ° 1 avec l’album Cosmo’s Factory.

