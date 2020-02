Créer le mix parfait pour chaque relation

Tout comme le vinyle a connu une renaissance au fil des ans, il en est de même de l’humble cassette, chérie de Gen-Xers et du véhicule pour créer l’une des formes d’expression les plus intimes… la mixtape.

Jouée à l’infini jusqu’à ce que vous connaissiez chaque saut, craquement et pause, une mixtape peut se perdre, mais les chansons qu’elle contient ne sont jamais vraiment oubliées et vous transportent instantanément à l’heure, au lieu et à la personne qui l’a créée.

Il y a un art reconnu pour faire la mixtape parfaite, celle qui a été immortalisé dans l’adaptation cinématographique du roman High Fidelity de Nick Hornby, avec John Cusack pontifiant sur les subtilités subtiles de faire un mix: “Faire une cassette, c’est comme écrire une lettre – il y a beaucoup d’effacement et de repenser et de recommencer. Une bonne bande de compilation, comme la rupture, est difficile à faire. »

Faire un mix peut communiquer tout sentiment que vous voulez, sans avoir à mettre des mots – autre qu’un titre accrocheur. En parlant de cela, un thème est essentiel. Les mixtapes ne sont pas des listes de lecture, elles doivent être cohérentes plutôt qu’un simple mélange de chansons. Quelles sont donc les règles – ou plutôt les lignes directrices? En ce qui concerne les affaires du cœur, il n’y a pas de règles.

Alors, avec la Saint-Valentin au coin de la rue, faites défiler vers le bas pour lire notre guide pour créer la mixtape parfaite pour chaque étape de la parade nuptiale.

Tout d’abord, rendez-le personnel. Les mixtapes représentent non seulement des chansons que vous aimez, mais des sélections que vous pensez que le destinataire aimera. Même pour les sadomasochistes romantiques, il y a le “Devil’s Plaything” de Dantzig. Pensez au genre, mais n’ayez pas peur de mélanger les choses. Il y a une certaine quantité de paon qui sert à la conservation de la bande, mais ne soyez pas trop obscur juste pour le plaisir.

Deuxièmement, il existe des règles générales d’organisation: évitez d’inclure plus d’une piste du même artiste ou deux versions de la même chanson consécutivement (bien que les reprises soient les bienvenues). Et en évitant les pistes trop longues, il est avantageux de respecter les limites de bande analogique.

Troisièmement, essayez d’éviter les gros coups. Ce n’est pas que la musique du Top 40 est inférieure, mais plus parce qu’il peut simplement allumer la radio s’il veut entendre ce qui est affiché sur Billboard. De plus, ne sous-estimez jamais l’importance du flux. Vous ne pouvez pas suivre «Bells Ring» de Mazzy Star avec «Love Song» par Les damnés. Et quand tout le reste échoue, optez pour une chanson avec un fille ou garçons nom en elle.

Bien que ce travail d’amour n’implique plus la patience suprême et un magnétophone, vous pouvez toujours faire une «mixtape» quel que soit le format.

Premier amour

C’est peut-être mélange de bandes le plus délicat de tous. Comment expliquez-vous vos intentions sans écraser la cible de votre affection? Vous ne pouvez pas lancer une cassette avec The Smashing Pumpkins“” Ava Adore “, vous devez y aller. Pour les types sans engagement, il y a Rufus Wainwright“Vibrer”, qui promet une attention ininterrompue; ou pour les types à cœur ouvert, “No.1 Fan” de Le beau sud. Si vous êtes l’un des nombreux à exprimer leurs sentiments dans la satire, vous pouvez utiliser «Embrasse-moi, Idiot!» De Bill Baxter et lui laisser comprendre les paroles.

Si les paroles légèrement cryptiques mais suggestives sont plus votre vitesse, Ryan Adams“Ma roue de remontage” est là pour vous. Bien que vous ne puissiez pas encore lancer une chanson complète à la torche, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas devenir un peu émouvant, peut-être Raphael Saadiq et D’Angelo ‘s «Soyez ici»? Qu’en est-il de ceux qui cherchent à transformer une amitié en quelque chose de plus? «Thin Line» de Jurassic 5 a couvert ce dilemme, puis certains. Et si vous voulez être vraiment évident, il y a toujours “Crush On You” de Lil ’Kim ou‘ Damn I Wish I Was Your Lover ’de Sophie B Hawkin.

Rencontre précoce

Votre cassette a donc réussi et vous sortez ensemble. Toutes nos félicitations! Vous avez déjà placé la barre haute et maintenant vous avez marché sur un territoire tout aussi glissant, où vous êtes un couple, mais vous savez toujours à quel point vous voulez être sérieux. Pré-déclaration du «L-word», optez pour quelque chose de beau et d’évocateur: «J’ai cherché tous vos parfums dans l’obscurité silencieuse / Est-ce que ça va?» Le Client «Nous pourrions marcher ensemble» transmet un désir poétique tout en évitant les clichés , tandis que Stephen Merritt de The Magnetic Fields peut toujours compter sur un air d’amour sardonique – après tout, il a écrit un triple album intitulé 69 Love Songs.

Quand vous êtes au stade de professer l’amour, il y a des décennies de chansons d’amour à votre disposition. Mais une mixtape consiste à éviter l’évidence (désolé, «Sunshine, Lollipops And Rainbows»). L’amour peut être une chose étrange et désorientante, et rien ne capture cela plus que Pulpe“F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.L.O.V.E” Toutes les chansons d’amour n’exigent pas de gymnastique lyrique, par exemple: la voix aux yeux Big Star“Je suis amoureux d’une fille”.

Traditionnellement, la mixtape est souvent à fleur de musique des années 80 et 90 en raison de l’avènement des magnétophones et du tout-puissant Walkman, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir du funk des années 70 là-bas et plonger dans d’autres décennies. La couverture de Syreeta Stevie Wonder‘I Love Every Little Thing About You’ est l’une des chansons d’amour les plus délicieuses jamais enregistrées; c’est un vrai mystère pourquoi sa carrière solo n’a jamais complètement décollé.

Relation serieuse

C’est là que vous pouvez vraiment fléchir vos muscles mixtape, en créant un mélange impeccable pour votre autre significatif. Vous connaissez leurs goûts, leurs aversions et pouvez inclure des chansons qui ont une signification particulière dans votre relation. Mais si jamais vous avez un doute, une chanson soul peut toujours émouvoir le cœur. Irma Thomas a eu beaucoup d’action ces derniers temps en raison de sa chanson de 1964 “ Anyone Who Knows What Love Is (Will Understanding)) apparaissant à la télévision et au cinéma – notamment la quatrième saison de Black Mirror de Charlie Brooker – mais sa version antérieure, ‘Ruler Of My Heart ‘, est tout aussi émouvant.

Les versions de reprise sont idéales pour les mixages, car elles vous permettent de découvrir une chanson que vous connaissez d’une manière nouvelle. Alors que Brenda Holloway chante l’enfer de «You’ve Made Me So Happy», la voix soyeuse de Lou Rawls prend le dessus. Contournant les chansons d’amour saccharine du cadran contemporain adulte, Glen Campbell parvient à faire pleurer les hommes adultes avec son interprétation émotionnellement brute de Jimmy Webb«Wichita Lineman», une ballade à col bleu qui met tout en jeu.

Revenons ensemble

Vous avez donc volé trop près du soleil et maintenant votre relation est un tas de cendres. Selon la façon dont les choses se sont terminées, il est possible que vous puissiez rallumer la flamme de la même manière que vous l’avez lancée – avec une mixtape! La clé pour mettre sur pied un mélange de «reprenez-moi» est de mettre toutes vos cartes sur la table, même si cela signifie l’inclusion de James Brown’S‘ Begging Begging ’. Bien sûr, il serait facile de simplement remplir les deux «côtés» avec Hank Williams et appelez ça un jour, mais vous pouvez attraper plus de mouches avec du miel.

Laissez les harmonies vocales douces des frères Gibb le submerger Bee Gees“Vous savez que c’est pour vous”, qui cherche à gagner le cœur par la seule persévérance. Ou vous pouvez laisser Musique Roxy“Tout ce que je veux, c’est vous” pour les gagner. Après tout, Bryan Ferry a toujours eu de la chance avec les dames. Et si votre rupture était plus incompréhensible que le résultat d’erreurs flagrantes, «Shut Up Kiss Me» d’Angel Olsen va droit au cœur du problème.

