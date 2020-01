Crematory: les détails de l’album ‘Unbroken’ dévoilés

Pionniers du gothique allemand CRÉMATORIUM ont sorti un nouveau single, “La chute”. La piste est tirée de CRÉMATORIUM15e album, “Ininterrompu”, dû le 6 mars via Napalm Records.

“La chute” offre la puissante réincarnation du sinistre CRÉMATORIUM univers: ouverture de cloche, sons diaboliques en plus de Felix StassLes voix rugueuses et grinçantes soulignent le récit noir nuit. Des lignes de guitare sombres mais mélodiques mélangées à des rythmes staccato font de cette chanson une véritable révélation et soulignent que le groupe est de retour au milieu de la cérémonie musicale noire.

Avec “Ininterrompu”, les pionniers allemands du métal gothique présentent 15 titres énergiques aux riffs brutaux, aux grognements profonds et aux grooves de batterie serrés – prouvant leur diversité même après près de 30 ans d’activité. En plus des influences concises de Neue Deutsche Härte, “Ininterrompu” apparaît comme une pièce de bravoure sous une forme industrielle.

CRÉMATORIUM déclare: “Oui, nous sommes de retour avec le rock’n’roll gothique à son meilleur: Un mélange difficile de gothique et de métal dans un classement CRÉMATORIUM genre de style. Ceux qui ont aimé notre ancien tube “Ceux qui sont tombés” va adorer notre nouveau single “La chute”. Juste la bonne chanson comme apéritif pour notre nouvel album et la tournée suivante en avril. “

“Ininterrompu” liste des pistes:

01. Ininterrompu



02. M’attend



03. Ascension et chute



04. Derrière le mur



05. Le Royaume



06. Dans mon coeur



07. La chute



08. Mes rêves sont morts



09. Je suis



dix. Héros brisés



11. Un morceau de temps



12. Voix



13. Enlèvement



14. Comme les ténèbres l’appellent



15. Comme les marées

L’un des pionniers de la fertile scène gothique européenne dans les années 1990, CRÉMATORIUM a commencé comme une unité de death metal stricte en 1991 avant d’ajouter des éléments gothiques et industriels dans leur arsenal. En 28 ans de carrière, le groupe autour Markus Jüllich a sorti 14 albums studio, trois albums live, diverses compilations et divisions et a joué des centaines de spectacles à travers le monde – et ils ont toujours faim de plus.

CRÉMATORIUM est:

Felix Stass – Voix principale



Markus Jüllich – Tambours



Katrin Jüllich – Claviers



Rolf Munkes – Guitare principale



Connie Andreszka – Guitares, voix



Jason Matthias – Basse



