Cristina Scabbia de Lacuna Coil: «C’est un moment très sombre pour la musique et les arts»

BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia dit que nous sommes au milieu d’une “période très sombre” car de nombreux musiciens font face à des difficultés inattendues en raison du report ou de l’annulation de la plupart des tournées à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

La fermeture de salles de spectacle, ainsi que d’autres mesures de distanciation sociale, ont causé des centaines de millions de dollars de pertes de ventes de billets et ont asséché la principale source de revenus pour la grande majorité des musiciens qui travaillent.

Parler à Kerrang! magazine, Scabbia a dit: “Oui, c’est une période très sombre pour la musique et les arts. C’est frustrant et c’est triste, mais nous sommes tous dans le même bateau. C’est de la folie parce que vous devez considérer que le gagne-pain d’un groupe est désormais C’est là que vous obtenez la majorité de vos revenus, dont vous avez besoin pour survivre et continuer à travailler.

“Nous avons pu anticiper et annuler des vols et des tournées, car nous avions prévu la situation”, a-t-elle poursuivi, faisant référence à l’annulation de BOBINE DE LACUNEspectacles en Australie et en Asie du Sud-Est. “Nous avons pensé à l’avenir et pensé à notre santé et à celle de nos amis.

“Je connais d’autres groupes qui ont perdu énormément d’argent et il sera difficile de se remettre sur la bonne voie car cela ne reviendra pas à la normale d’un coup. Les fans pourraient ne pas avoir beaucoup d’argent parce qu’ils n’ont pas fonctionné. Ce sera vraiment difficile mais je reste positif car une fois que vous touchez le fond, vous ne pouvez que monter. “

Il y a eu à ce jour plus de 350 000 cas confirmés et plus de 15 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Italie, où BOBINE DE LACUNE est basé, a rapporté son plus grand nombre de morts d’un jour de coronavirus vendredi, avec 627 personnes décédées en 24 heures.

Plus de 50 000 personnes ont été infectées par le coronavirus en Italie et plus de 5 000 sont décédées.

En Italie, 86% des décès se sont produits chez les personnes de plus de 70 ans. Les personnes âgées de 60 à 69 ans ont représenté 10% des décès.

Lombardie, où BOBINE DE LACUNELa ville natale de Milan est située, est la région la plus touchée du pays avec plus de 3000 morts.

La Lombardie est bloquée depuis le 8 mars.

“C’est une période très, très étrange,” Cristina dit à Kerrang! “Nous sommes en quarantaine car c’est le moyen le plus efficace et le plus éprouvé pour éviter une plus grande propagation du virus.

“Je lis beaucoup de nouvelles, je regarde des sites Web et je reçois beaucoup de fausses nouvelles – beaucoup de gens répandent la panique et non des informations. Mais pour être honnête, la situation est vraiment calme. Il y a beaucoup de silence. Tout est arrêté, au fond. Bien sûr, il y a des gens qui continuent d’ignorer les règles et qui continuent de sortir, donc je pense que des règles encore plus strictes seront introduites.

“J’ai posté la photo avec le majeur hier. J’ai essayé d’être gentil et gentil, mais je pense que parfois il faut être un peu plus agressif avec les gens qui ne comprennent pas. Et avoir une voix à utiliser je pensé: “Vous savez quoi? Ils méritent qu’on leur crie dessus.” “

