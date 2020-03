BOBINE DE LACUNEc’est Cristina Scabbia est le dernier musicien à souligner l’importance de la solidarité internationale alors que nous abordons les effets du coronavirus COVID-19.

Il y a eu plus de 124 000 cas confirmés et plus de 4 600 décès jusqu’à présent, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de problèmes cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec une maison de soins infirmiers à Washington confirmant déjà le décès de 19 résidents. En Italie, qui compte l’une des populations les plus anciennes du monde, sur les 105 premiers patients décédés du virus, l’âge moyen était de 81 ans et de nombreux défunts avaient des problèmes de santé préexistants. Lombardie, où BOBINE DE LACUNELa ville natale de Milan est située, compte actuellement 6 896 cas positifs, ce qui en fait la plus grande épidémie dans le pays dans son ensemble.

Plus tôt aujourd’hui, Scabbia l’a prise Instagram pour partager le message suivant: “Nous sommes tous confrontés à un moment très étrange, jamais arrivé auparavant.

“Ce virus n’est PAS comme une cheminée commune et se propage RAPIDEMENT.

“Il est crucial maintenant de nous protéger afin de protéger la vie des proches et des plus faibles et d’aider notre système de santé qui s’effondre car il n’y aura bientôt pas de place pour tout le monde dans les soins de santé.

«Nous envoyons notre amour et notre soutien à tous nos médecins, infirmières et bénévoles qui sont épuisés et qui travaillent à peine pour nous tous.

“Nous coopérons dans cette quarantaine, RESTER DANS NOS MAISONS.

“Nous sommes une communauté, une famille et nous devons collaborer pour sortir, TOUS



ENSEMBLE.

“NOUS NE SORTONS PAS … POUR EN SORTIR!”

BOBINE DE LACUNE a récemment annulé ses expositions précédemment prévues en Australie et en Asie du Sud-Est en raison des préoccupations croissantes du coronavirus.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus avait atteint au moins 1700, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis compteraient plus de 8000 cas d’ici la semaine prochaine, 40000 cas en deux semaines et près de 150000 cas à la fin du mois.



