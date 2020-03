Cristina Scabbia de Lacuna Coil: l’Italie «n’a pas créé de coronavirus; Nous le combattons ‘

Cristina Scabbia de rockers lourds italiens BOBINE DE LACUNE dit qu’elle et ses coéquipiers “se portent bien” et continuent de vivre leur vie malgré le fait que leur pays a signalé le plus de décès dus au nouveau coronavirus en dehors de la Chine, où le virus a émergé en décembre.

Jeudi, Scabbia l’a prise Instagram écrire: “Je reçois beaucoup de messages préoccupants sur notre santé et je me sens béni de savoir que nous sommes si aimés.

“Je veux vraiment, vraiment prendre une minute pour vous remercier tous.

“Malgré les nouvelles qui répandent la peur (parfois la panique) dans le monde, l’Italie n’est pas devenue Resident Evil et non pas «chaque italien est proche de la mort» comme certains articles veulent vous le faire croire, même si bien sûr nous sommes très actifs et attentifs pour éviter tout cas sans nous cacher la tête sous le sable.

“Nous, dans le groupe, nous nous en sortons bien et nous continuons à vivre notre vie, sachant que même si le coronavirus ne fait PAS automatiquement = la mort, il est toujours important de protéger quiconque est le plus exposé ou le plus fragile contre les virus (en particulier les aînés atteints de pathologies) et toute personne ayant des conditions préalables) et d’empêcher toute sorte de propagation pour le bien du monde.

“Je suis convaincu que le moment passera bientôt pour nous tous et j’ai confiance en notre système de santé qui VEUT rechercher les malades afin d’aider et de guérir, étant très transparent et ne cachant pas de résultats pour le reste du monde, car au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le monde entier est impliqué et nous n’avons pas créé ce virus, nous le combattons.

“Nous vous aimons tous, à bientôt dans le monde (avec un peu de chance), en attendant, je continuerai à apprécier mon beau pays que j’aime tant et sa nourriture incroyable (et saine)”

Plus tôt dans la semaine, BOBINE DE LACUNE annulé ses expositions précédemment programmées en Australie et en Asie du Sud-Est en raison des préoccupations croissantes du coronavirus.

En Italie, près de 200 personnes sont décédées des suites du coronavirus, dont 49 au cours des 24 dernières heures. Plus de 4 600 cas ont été signalés au total.

La majeure partie des cas se trouvent dans la région nord de la Lombardie, dont la capitale est Milan, où BOBINE DE LACUNE est basé.

En Italie, qui possède l’une des populations les plus anciennes du monde, 4,25% des individus confirmés comme étant atteints du coronavirus sont morts, le taux le plus élevé de la planète.

Environ 100 000 personnes dans le monde ont contracté le coronavirus et plus de 3 000 personnes sont mortes – la majorité en Chine.



Voir ce post sur Instagram

Je reçois beaucoup de messages préoccupants sur notre santé et je me sens béni de savoir que nous sommes si aimés. Je veux vraiment, vraiment prendre une minute pour vous remercier tous. Malgré les nouvelles qui répandent la peur (parfois la panique) dans le monde, l’Italie n’est pas devenue comme dans Resident Evil et pas “chaque italien est proche de la mort” comme certains articles veulent vous le faire croire, même si bien sûr nous sommes très actifs et attentifs dans prévenir tout cas sans cacher nos têtes sous le sable. Nous, dans le groupe, nous nous en sortons bien et nous continuons à vivre notre vie, sachant que même si le coronavirus N’EST PAS automatiquement = mort, il est toujours important de protéger quiconque est le plus exposé ou le plus fragile contre les virus (en particulier les personnes âgées souffrant de toute personne ayant des conditions préalables) et d’empêcher toute sorte de propagation pour le bien du monde. Je suis convaincu que le moment passera bientôt pour nous tous, et j’ai confiance en notre système de santé qui VEUT rechercher des personnes malades POUR AIDER ET GUÉRIR, étant très transparent et ne cachant pas de résultats pour le reste du monde, car au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le monde entier est impliqué et nous n’avons pas créé ce virus, nous le combattons. Nous vous aimons tous, à bientôt dans le monde (espérons-le), en attendant, je continuerai à profiter de mon beau pays que j’aime tant et de sa nourriture incroyable (et saine) ????

Un post partagé par ???????? ??????? (@cristinascabbia) le 5 mars 2020 à 04h18 PST

Mots clés:

bobine de lacune

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).