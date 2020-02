Cristina Scabbia de Lacuna Coil minimise l’impact du coronavirus sur sa vie en Italie: «Nous ne craignons rien»

BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia dit qu’elle vaquant à sa “vie normale”, malgré le fait que l’Italie soit aux prises avec la pire poussée de cas de coronavirus en Europe. L’Italie est désormais le troisième pays le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud, avec 220 cas signalés et sept morts.

Plus tôt aujourd’hui, Scabbia s’est adressé à ses réseaux sociaux pour écrire: “A tous les enrouleurs du monde qui m’envoient des messages inquiets pour le virus en cours en ce moment: merci beaucoup de vous inquiéter mais pour le moment nous allons bien et continuons notre vie normale . La situation n’est pas aussi folle que les médias veulent vous le faire croire et nous ne sommes pas comme ‘Les morts qui marchent’. La liberté d’information a un prix à payer, espérons que nous pourrons garder le calme et le sens civique sans propager une peur inutile. Nous ne craignons rien. “

Les autorités italiennes n’ont pas encore identifié le «patient zéro» – l’individu infecté en premier.

Plusieurs villes et villages du nord de l’Italie étaient en lock-out lundi alors que les autorités se battaient pour contenir le virus.

Il a été interdit aux gens de quitter les zones infectées et la police a été condamnée à infliger une amende à toute personne surprise entrant ou sortant de certaines villes.

La majeure partie des cas se trouvent dans la région nord de la Lombardie, dont la capitale est Milan, où BOBINE DE LACUNE est basé.

Selon ., dix villes de Lombardie près de Milan, avec une population totale de près de 50 000 habitants, ont été placées en quarantaine effective.

Le concert du 25 février à Milan avec TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus.



À tous les enrouleurs du monde entier qui m’envoient des messages inquiets pour le virus en cours en ce moment: merci beaucoup de vous inquiéter mais pour le moment nous allons bien et continuons notre vie normale. La situation n’est pas aussi folle que les médias veulent vous le faire croire et nous ne sommes pas comme dans The Walking Dead. La liberté d’information a un prix à payer, espérons que nous pourrons maintenir le calme et le sens civique sans propager une peur inutile. Nous ne craignons rien. Photo de @ mauriciovillarroel.ph

