Cristina Scabbia de Lacuna Coil sur la pandémie de coronavirus: “ Je ne sais pas quand tout cela sera enfin terminé ”

BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia a une fois de plus exhorté les fans du groupe à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Vendredi 20 mars, plus du quart des Américains avaient reçu l’ordre de rester chez eux autant que possible afin de ralentir la propagation du coronavirus. Les gouverneurs de New York, de l’Illinois et du Connecticut ont rejoint la Californie et la Pennsylvanie pour fermer la plupart des entreprises.

Plus tôt aujourd’hui, Scabbia l’a prise Instagram écrire: “Je ne peux pas lire dans le futur et je ne sais pas quand tout cela sera finalement fini … Tout ce que je sais c’est qu’à la fin de tout j’espère que nous nous souviendrons tous de l’importance de collaborer , se considérer et aimer nos propres pays … sachant que nous faisons tous partie du même univers.

“Restez en sécurité là-bas!”

Il y a eu à ce jour plus de 328 000 cas confirmés et plus de 14 000 décès, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Italie, où BOBINE DE LACUNE est basé, a rapporté son plus grand nombre de morts d’un jour de coronavirus vendredi, avec 627 personnes décédées en 24 heures.

Plus de 50 000 personnes ont été infectées par le coronavirus en Italie et plus de 4 000 sont décédées.

En Italie, 86% des décès se sont produits chez les personnes de plus de 70 ans. Les personnes âgées de 60 à 69 ans ont représenté 10% des décès.

Lombardie, où BOBINE DE LACUNELa ville natale de Milan est située, est la région la plus touchée du pays avec 3 095 décès.

La Lombardie est bloquée depuis le 8 mars.



Voir ce post sur Instagram

Un post partagé par ???????? ??????? (@cristinascabbia) le 22 mars 2020 à 12h07 HAP

