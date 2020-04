Cristina, ZE Records, nouvelle chanteuse de la vague, morte à 61 ans

Cristina, la chanteuse new wave la plus connue pour la musique qu’elle a sortie sur ZE Records, est décédée. Le cofondateur de ZE Records, Michael Esteban, a confirmé la nouvelle sur Facebook. Des personnes proches de Cristina disent qu’elle est décédée des complications du COVID-19. Elle avait 61 ans.

Cristina Monet-Palaci a grandi en passant du temps entre les États-Unis, l’Italie, la France et l’Angleterre. Après avoir étudié le théâtre à la Central School de Londres, elle est allée à Harvard. C’est là qu’elle a rencontré Michael Zilkha, co-fondateur de ZE Records. Elle était la chanteuse de la première sortie du label, le single “Disco Clone” de 1978. Son premier album, Doll in the Box des années 80, a été produit par August Darnell de Kid Creole and the Coconuts. Il comprenait sa reprise du single de Peggy Lee «Is That All There Is». La même année, elle a sorti une reprise du “Drive My Car” des Beatles en single. Son album Sleep It Off, produit en 1984 par Don Was, son dernier album avec le single «Things Fall Apart», a été suivi. Elle a été mariée à Zilkha de 1983 à 1990.

Cristina a décrit sa musique pop synthétisée comme «cynique». La première chanson de Sleep It Off, par exemple, commence: “Ma vie est dans une tourmente / Mes cuisses sont noires et bleues / Mes draps sont tachés, mon cerveau aussi / Que doit faire une fille?” Dans un article du New York Magazine de 1984, Cristina a évoqué son désintérêt pour les disques à succès de cette époque. “Rock est plein de gens riches qui écrivent toujours sur les voies ferrées”, a-t-elle déclaré. “Il y a très peu d’ironie dans la musique pop maintenant. Je ne vois pas pourquoi quelqu’un ne peut pas écrire sur les phénomènes de commérages avec un sombre sens de l’humour? “

.