critique de l’album On Sunset

On Sunset (Édition Deluxe)

La dernière fois que l’on a regardé, Paul Weller était un geezer d’une soixantaine d’années avec une coupe de plumes hirsute mod adulte: un homme d’État plus âgé chassant cet élixir de jeunesse que nous aimerions tous mettre en bouteille. Son dernier album studio, disponible en tout, de l’humble cassette au package de luxe extra-tracks, tente d’équilibrer cette énigme artistique où la sagesse liée à l’âge rencontre le refus de stagner.

Opener Mirror Ball donne le ton: un piano s’épanouit serre-livres une pièce qui tourne du MOR endurci à la discothèque expérimentale, avec une guitare de style Ernie Isley et un choral féminin maillé par la gamme vocale toujours confiante de Weller. Baptiste, dirigé par l’Évangile, vise un terrain plus élevé.

Ce souffle de funk de la Nouvelle-Orléans et de Bobby Bland témoignant suggère que Weller a rendu visite à l’église évangélique Horsell à Woking, tandis que l’un de ses modèles (il en a beaucoup), Steve Winwood, jette une ombre. Le pasteur Old Father Thyme, plus groove que chanson, encadre son état d’esprit avec quelques «trop accrochés à ce qui est réel» qui ne se heurtent pas à son plan frais et concentré.

Le vieillissement est un processus lent, abordé dans Village où il dénonce le paroissialisme, renforcé par les cordes de Hannah ‘Game Of Thrones’ Peel, The Staves on backing vocals et Mick Talbot’s Hammond Organ. C’est aussi old-school que Weller arrive ici et il ne traîne pas.

More est une chanson anglo-française mettant en vedette Julie Gros du Superhomard, bien que sa contribution soit éclipsée par un long arrangement instrumental emprunté à Roy Ayers.

Jamais la pie avec un amour pour les bibelots brillants, Weller se glisse dans la guitare de style West Coast Santana, le drone du Moyen-Orient, les applaudissements et le ténor. Les références sont introduites puis supprimées à volonté. La chanson-titre menace d’être My Sweet Lord de George Harrison, se dissout dans JJ Cale et passe en forme libre.

Weller a un grand évier de cuisine, et il jette tout ce qu’il veut dans la mousse: Norman Whitfield, une touche de vibes, certains Isaac Hayes, une flûte Lalo Schifrin. L’hommage Bowie Equanimity a des touches de glamour de l’ère Hunky Dory, coupées avec le violon de Jim Lea’s Hot Club de Slade, et cela vous remplit le cœur.

Talbot revient pour Walkin ’, bien qu’il s’agisse davantage de l’ondulation que de l’éclaboussure du Conseil du style. Une nouvelle humeur du monde informe Earth Beat, une bulle house d’extase avec le rappeur américain Col3trane dans le mix. Bowie est à nouveau en vente dans Rockets, le défunt chanteur envisagé comme un nuage de poussière nébuleuse; une voix dans l’espace.

Intrigant, c’est le moins qu’on puisse dire.