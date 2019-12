Critiques de CD – Abandon All Faith Strigoi

(Explosion nucléaire)

01. La Horde montante



02. Fantômes



03. Vermine nocturne



04. Sept couronnes



05. Trône de disgrâce



06. sculpté dans la peau



07. Parasite



08. Rage inique



09. Nation de la peste



10. Ennemis de Dieu



11. Mépris du père



12. Abandonner toute foi

Greg Mackintosh n'est pas content. Et merci à Satan pour cela. Au cours des trois dernières décennies, PARADIS PERDU guitariste a été impliqué dans un grand nombre de disques séminal et révolutionnaire, depuis le début PL des classiques comme "Gothique" et "Draconian Times" à travers trois albums uniformément étonnants avec un projet de death metal croustillant VALLENFYRE. En vérité, STRIGOI sonnent rarement trop loin de la souche d'extrémité noire de son dernier groupe, mais Imperméable poursuit un monstre différent ici, encore une fois aidé par le bassiste Chris Casket (VALLENFYRE/TERREUR DE BRUIT EXTRÊME) mais sinon, en contrôlant pleinement chaque élément horrible. Le death metal reste le noyau spirituel de tout ce qui Imperméable fait, mais STRIGOI se sent immédiatement moins morose et plus aux yeux d'insecte et bestial que son prédécesseur, avec beaucoup de détours sauvages dans le D-beat à couper le cou, des éclats de boues bilieuses et industrielles dignes de début Cygnes et certaines des lourdeurs abyssales les plus scabres découvertes cette année.

C'est évident d'après l'intro "La Horde montante" – 90 secondes de tension de montage et de bruit surnaturel – que "Abandonner toute foi" est une entreprise motivée par le dédain, le dégoût et un sentiment de futilité accablant face aux échecs de l'humanité. Ceci est implacable, sans compromis et déformé au-delà de toute reconnaissance; le cliquetis le plus simple de "Sept couronnes" et "Fantômes" apparaissant comme une version écoeurée et mutante de quelque chose de plus familier, dense de menace et joué avec une intensité désespérée. "Trône de disgrâce" est l'un de plusieurs moments ouvertement old-school: une explosion de turbo-mort à Stockholm avec plusieurs arrêts, démarrages et explosions, c'est fait et dépoussiéré en moins de deux minutes, et pourtant son atmosphère persiste comme une menace spectrale. De même, "Mépris du père" est un barrage chancelant de chug à bords dentelés et de déchirure tête en bas. C'est superficiellement traditionnel, mais il y a quelque chose de méchant et de malveillant qui se cache juste sous la surface de chaque riff et souffre.

Les meilleurs moments viennent quand Imperméable frappe le fader de la misère dans le rouge: les deux "Sculpté dans la peau" et la dernière chanson titre se vautre dans une soupe purulente de dépit au ralenti, offrant un contraste passionnant avec les explosions de vitesse les plus féroces de l'album et cimentant l'impression que le maître de la morbidité du métal britannique est incapable de faire un mauvais disque. Abandonnez toute foi, par tous les moyens, mais vous pouvez certainement faire confiance à STRIGOI.

