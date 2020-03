Critiques de CD – Acts Of Repentance Wardaemonic

(Transcender l’obscurité)

01. Acte I – Introspection



02. Acte II – Admission



03. Acte III – Châtiment



04. Acte IV – Souffrance



05. Acte V – Repentir

Avec des dizaines de milliers de groupes créant des centaines de milliers d’heures de black et de death metal fondants, ce n’est pas au-delà des possibilités que beaucoup d’entre nous deviennent désensibilisés. Dans le monde non-métal, ou ce qu’il en reste à ce stade, la plupart des gens chieraient leur pantalon s’ils entendaient KILLSWITCH ENGAGE, sans parler de quelque chose de plus extrême, donc tout est vraiment relatif. Mais nous sommes victimes de nos propres goûts, gens, et la quête du prochain groupe qui vous donnera vraiment envie de conduire votre voiture à travers une série de murs de briques est sans fin. Et c’est là GARDE-ÉMONIQUE l’Australie a produit de nombreux groupes dans une veine malveillante au fil des ans, et si vous ne brouillez pas comme URNE DU CIMETIÈRE, ÉVANGILE DES CORNES et ABOMINATEUR sur une base régulière, alors vous ne faites tout simplement pas cette chose correctement, mais même par ces normes typiquement antipodiennes de fureur contondante, “Actes de repentance” se démarque immédiatement comme l’un des disques les plus sauvages et les plus vicieux à avoir été publié depuis des années.

C’est du métal noir pur dans l’âme, soutenu par un tourbillon microtonal omniprésent de malice et propulsé par des explosions qui semblent se replier sur elles-mêmes par la force et la vitesse. Ouvreur “Acte I – Introspection” a de nombreux changements de rythme et de concentration rythmique, mais l’impression écrasante est d’un groupe enfermé dans un sprint infernal jusqu’au bord de l’abîme, captivé par leurs propres riffs déformés et dans un état permanent de rage agitée. “Acte II – Admission” est encore plus punitif; un flou tête en bas des explosions et des rugissements, il réussit l’astuce soignée de sonner à la fois gonzoïde, métal de guerre atonal et épique, métal noir symphonique avec une séquence de doomy. GARDE-ÉMONIQUE peut ne pas faire quelque chose de radicalement original ici, mais ils le font avec des niveaux d’intensité qui sont trop rares.

Si 2020 produit 12 minutes de musique plus pulvérisable que “Acte III – Châtiment”, alors je suis sûr que nous sommes tous là pour ça. Mais jusqu’à ce moment, c’est un acte audacieux de sauvagerie épique qui révèle des profondeurs cachées et chargées de malheur et un soupçon d’intuition progressive dans la formule autrement rationalisée et stoïque des Australiens. Les pistes restantes, comme vous pouvez l’espérer, sont tout aussi impitoyables et imparables et, exceptionnellement, sacrément mémorables aussi. Les timides devraient regarder ailleurs, bien sûr, mais si vous avez envie d’être habilement éviscéré par le scalpel de Satan, GARDE-ÉMONIQUE avez-vous couvert.

