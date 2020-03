Critiques de CD – Aeromantic The Night Flight Orchestra

(Explosion nucléaire)

01. Serviteurs de l’air



02. Divinyles



03. Si ce soir est notre seule chance



04. L’été dernier de ce garçon



05. Courbes



06. Transmissions



07. Aéromantique



08. Golden Swansdown



09. Taureau



10. Carmencita Seven



11. Soeur Mercurial



12. Dead of Winter

Au rythme où ils sortent maintenant leurs albums, il est inapproprié de continuer à parler de L’ORCHESTRE DE NUIT comme projet parallèle. Avec le nouveau “Aeromantic” – leur quatrième record en cinq ans – chanteur Bjorn “Speed” Strid a travaillé sur deux fois plus de disques de ce projet pendant cette période que son groupe “principal” TRAVAUX DE SOL, et vous devez combiner la sortie studio de ENNEMI JURÉ, SORCELLERIE et MEMBRES SPIRITUELS dépasser ce nombre pour le bassiste Sharlee D’Angelo. Il est difficile de se plaindre du temps passé dans cette entreprise, alors que le collectif continue de reproduire avec capacité la chaleur et le confort des favoris les plus persistants de l’explosion du stade-rock des années 1970 et du boom du rock doux du début des années 80.

Strid a montré une forte capacité à jongler avec des croons apaisants et des cris de rock chantant pour les étoiles sur les précédents enregistrements du projet. “Aéromantique” le voit fermement ceinturer ainsi ceux qui sont dans les sièges bon marché pourraient l’entendre même sans microphone. Sa performance est renforcée par des voix de sauvegarde magnifiquement superposées de Anna-Mia Bonde et Anna Brygård, que ce soit sur des rockers durs comme “Serviteurs de l’air” et “L’été dernier de ce garçon”, ou des disco-rockers à pulsations telles que “Transmissions”. Alors que le ballade est gardé à un minimum sur ce record, Strid plane avec une telle présence qu’il génère toujours l’une des meilleures performances vocales de sa carrière.

Guitaristes David Andersson et Sebastian Forslund fournir une autre paire de performances qui évoquent les riffs plus accrocheurs des sons auxquels ils rendent hommage, et D’Angelo fournit une performance de basse grondante qui galope depuis les premiers moments de “Aéromantique”. Andersson et Forslund surtout briller sur la pop-ballade tropicale “Courbes”. Le numéro piloté par le piano se présente déjà comme un ver d’oreille grâce à Stridchant rauque et travail de percussion qui évoque Elton Johntente de s’adapter aux années 80, tous avant Andersson et Forslund ramenez-le à la maison avec une paire de solos blues-rock sensibles qui feraient la bande originale parfaite au dernier appel chez Applebee’s ou TGI Friday’s.

Les claviers et synthétiseurs sont devenus une partie plus importante de L’ORCHESTRE DE NUITEsthétique globale avec chaque enregistrement suivant. Cette intégration se termine par “Aéromantique” avec ce qui peut vraiment être la plus grande performance star de l’album. John Lönnmyr fait une grande partie du levage lourd, entrant dans le siège du clavier pour présenter un affichage caméléon de divers sons de rock. Lönnmyr affiche une maîtrise de l’orchestration prog-rock ornée et du piano-balladry, mais son moment le plus marquant est la hantise Andrew Lloyd Webber rock intro digne d’un opéra rock “Si ce soir est notre seule chance”. Un autre instrument exceptionnel vient du violoniste invité Rachel Hall, alors qu’elle joue la deuxième moitié de “Transmissions” dans le meilleur hommage du groupe à la ORCHESTRE DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE des disques qui servent de source d’inspiration au groupe.

L’ORCHESTRE DE NUIT compris leur son tôt. L’objectif depuis le début était de rendre hommage au rock commercial qui a inspiré l’amour des membres pour la musique, peu importe la lourdeur de leur propre production musicale à l’âge adulte. C’est une formule qui ne devrait être rien d’autre qu’une diversion légèrement amusante. La maîtrise du groupe de la chanson a cependant permis de créer des albums dignes d’espace de rangement aux côtés de classiques originaux d’actes tels que PÉRIPLE et TOTO. “Aéromantique” est une autre raison pour laquelle il n’y a pas de plaintes que cela est devenu un projet prolifique pour ses membres.

