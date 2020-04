Critiques de CD – Age Of Aquarius Villagers Of Ioannina City

(Napalm)

01. Bienvenue



02. L’âge du Verseau



03. Partie V



04. Danse de la nuit



05. Arrivée



06. Père Soleil



07. Millennium Blues



08. Cosmic Soul



09. Pour les innocents



10. Sparkle Out of Black Hole

Vous n’avez pas besoin d’être un hippie ravagé par les mauvaises herbes avec une passion pour faire trébucher le cerveau fantastique pour profiter VILLAGERS DE LA VILLE D’IOANNINA. Mais ça pourrait aider. Beaucoup.

Initialement sorti en 2019, “L’âge du Verseau” obtient un redémarrage bien mérité de NAPALM RECORDS, et il n’est pas difficile de voir pourquoi le label était si désireux de prendre ce groupe grec. Il y a certainement plusieurs façons d’atteindre un état de conscience supérieur tout en écoutant de la musique lourde, et beaucoup d’entre elles sont beaucoup plus obscures et sur le terrain que cela, mais il est extrêmement rare d’entendre un album qui comble si habilement le fossé entre l’exploration psychédélique et de l’honnêteté à la bonté, du rock lourd ball-out – avec des airs réels.

Ouvreur “Bienvenue” crée un décor impeccable, en fait, cela pourrait aussi bien prendre d’assaut votre salon et ériger une lampe à lave géante, tout en vous forçant à prendre des reflets de joints de la taille de Doyle Wolfgang Von Frankensteinles avant-bras. Avec des échos clairs de AIMANT MONSTER mais avec l’espace skygazing de PINK FLOYD clairement évident, c’est vraiment du stoner rock grand écran, et du chanteur Alex est un point focal instantanément charismatique. Et oui, étant donné le titre de l’album, vous vous attendez peut-être à être bombardé de claptrap mystique et de notions de spiritualité aux yeux rosés, mais même si vos oreilles peuvent devenir teintées en permanence pendant le processus, l’éruption éventuelle dans la piste de titre épique est si parfaitement exécuté et si riche en son et en immersion que vous pouvez aller avec ou regarder ailleurs. Un sentiment de simplicité mélodique est également très important ici. VILLAGERS DE LA VILLE D’IOANNINA ont souvent été décrits comme un groupe de folk-rock, et alors que les goûts de “Père Soleil” et “Danse de nuit” sont souvent admirablement lourds et explosifs, il y a une légèreté au toucher sur l’écran, tirant le maximum d’effet de chaque dynamique. Des touches de la vieille école, comme des ondulations occasionnelles de l’orgue Hammond, se mêlent magnifiquement avec des cordes pleurantes et des touches de balayage, tandis qu’un noyau sous-jacent de riffs hypnotiques et de crescendos glaciaires et solo assure que “L’âge du Verseau” conserve toujours ses racines dans le SABBAT-un socle rocheux.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il existe de nombreux détours dans le territoire prog, le plus efficacement sur le OUTIL-se rencontre-ANATHÈME clangor of “Partie V” et le récit de voyage en plein essor de Krautrock “Cosmic Soul”. Chaque fois que le VILLAGERS semblent s’éloigner de leur modèle psychique, ils réinventent habilement les choses via une transition transparente ou un acte de tour de main texturé. Que ce soit spontané ou calculé – et c’est parfaitement acceptable, avouons-le – ce groupe a nourri sa propre identité singulière au point où cette musique semble totalement intemporelle et, si la fortune favorise vraiment les courageux, destinés aux grandes scènes et aux esprits époustouflants.

Bien sûr, si vous manquez un peu de paix, d’amour et de compréhension, vous envoler pour un tour de tapis magique psych-métal peut ne pas sembler particulièrement attrayant. Mais ce sont des moments stressants et VILLAGERS DE LA VILLE D’IOANNINA vous avez vos six spirituels, que vous vouliez ou non vous affranchir de leur approvisionnement tonitruant.

