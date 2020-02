Critiques de CD – Apocalypse & Chill Delain

(Napalm)

01. Une seconde



02. Nous avions tout



03. Rachat de produits chimiques



04. Brûler des ponts



05. Vengeance



06. Vivre, c’est mourir



07. Let’s Dance



08. Créatures



09. Ghost House Heart



10. Masters Of Destiny



11. Légions des perdus



12. La plus grande évasion



13. Combustion

Autant que DELAIN se sont imposés comme des acteurs majeurs dans le monde du métal symphonique, il n’a jamais été particulièrement facile d’identifier le principal USP du groupe. Ni aussi épique ni progressive que NIGHTWISH ni aussi lourd que EPICA, ils se sont certainement trompés vers l’approche plus rationalisée et orientée pop de DANS LA TENTATION, mais avec un tiret de BOBINE DE LACUNEle grain intermittent jeté dedans. Tout cela pourrait suggérer que DELAIN sont assez simples et banales, et pourtant “Apocalypse & Chill” est aussi éblouissant et captivant que tout ce que le genre a évoqué ces derniers temps. Bizarre, non?

Une explication possible est que, bien que leurs aînés et leurs pairs aient évolué au-delà de leurs formules d’origine, DELAIN ont eu le bon sens de s’en tenir à de superbes chansons, une production pétillante et moderne et très peu de gadgets inutiles. Le sixième album studio du groupe propose des œuvres d’art qui semblent impliquer un changement d’accent esthétique, mais en réalité, ces chansons ne sont que subtilement différentes de leurs prédécesseurs. Comme toujours, Charlotte Wessels est l’attraction principale et le noyau émotionnel autour desquels ces micro-épopées immaculées sont construites. Béni par des mélodies et des chœurs aussi forts que ceux qui alimentent “Nous avions tout”, “Vivre c’est mourir” et “Créatures” dramatiquement, elle ne pouvait pas manquer d’améliorer sa réputation ici, mais il est également vrai qu’elle n’a jamais mieux chanté. Son chant sur la ballade folklorique “Coeur de maison fantôme” et l’inclinaison nettement prog “Masters Of Destiny” sont joliment discrets et doux, mais aussi puissants.

En fin de compte, “Apocalypse & Chill” est le genre de record que les observateurs occasionnels supposeraient que chaque groupe de métal symphonique réalise, malgré de nombreuses preuves que le genre a beaucoup plus de profondeur et de diversité que cela. Ce qui se passe vraiment ici, c’est que DELAIN ont augmenté leur jeu dans tous les départements, évitant les actes cyniques de saut de requin musical au profit de viser la manifestation la meilleure et la plus puissante d’une idée simple. Bien sûr, il y a des clins d’œil subtils vers d’autres genres disséminés dans ce lot de chansons trompeusement diverses, et l’esprit de la pop étincelante du 21e siècle n’est certainement pas pressé de partir. Mais savourez la clameur grandiloquente de “Légions des perdus” ou la maîtrise radio-métal tranchante de “Ponts en feu” et la conclusion évidente est que DELAIN sont vraiment bons à ce genre de choses et s’améliorent tout le temps.

