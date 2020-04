Critiques de CD – Black Metal Witchcraft

(Explosion nucléaire)

01. Dépression élégamment exprimée



02. Un garçon et une fille



03. Les gens tristes



04. Grandir



05. Pays libre



06. Chien triste



07. Emmenez-le

LA SORCELLERIE a été à la pointe de ce lien intéressant entre le rock occulte et le doom traditionnel depuis la sortie de leurs débuts éponymes en 2004. De nombreux musiciens sont entrés et sortis de la porte tournante de l’acte suédois depuis sa création il y a 20 ans, avec un chiffre constant qui reste: Magnus Pelander, auparavant membre de la même loi des années 90 NORRSKEN un précurseur de CIMETIÈRE. Chose intéressante, le chanteur et guitariste est le seul membre du groupe qui reste. Les experts peuvent réfléchir et pontifier sur les circonstances qui ont conduit LA SORCELLERIE à ce point, mais la seule chose qui est évidente et indéniable est que Pelander reste consacré au projet à tel point qu’il choisit de sortir l’album sous son surnom plutôt qu’en solo. L’essentiel est que Pelander et LA SORCELLERIE ont été sûrement impressionnants, et maintenant que les deux sont essentiellement devenus une seule et même, “Métal noir” continue de maintenir ce niveau élevé, pour la plupart, que les fans de rock occulte attendent du projet.

LA SORCELLERIE est originaire de Pelanderpassion pour le travail de Roky Erickson et PENTACLEc’est Bobby Liebling, et les Suédois ont trouvé une première maison parfaite avec Lee Dorianétiquette, Surmonter. Ils continueraient à établir leur relation actuelle avec Dossiers d’explosion nucléaire, pendant laquelle leur approche est restée cohérente tandis que le son est devenu plus costaud. Mais Pelanderderniers changements d’effort LA SORCELLERIEse concentre à 180 degrés. “Métal noir” est en effet un terme impropre, un titre ironique, bien sûr. Contrairement à ce que le titre suggère, l’album a plus en commun avec les gens dépressifs de Elliott Smith que toute sorte de cacophonie hurlante peinte de cadavres.

Quoi de plus, “Métal noir” est une libération acoustique de part en part. Il n’y a pas de guitare électrique, pas de basse en plein essor, pas de batterie qui s’écrase. L’album est “PelanderLa voix et la guitare acoustique sont impressionnantes, et il y a juste une brève éclaboussure de piano délicat sur “Chien triste”. Malgré Pelanderutilisation du LA SORCELLERIE moniker ici, “Métal noir” est vraiment une entreprise solo. En tout cas, le choix de contourner toute amplification est assez surprenant, mais cela fonctionne. “Métal noir” révèle Pelander à son plus vulnérable, et les titres des chansons sont assez révélateurs. L’ouvreur, “Dépression élégamment exprimée”, c’est exactement ça. Étant donné qu’il existe des pistes intitulées “Sad People” et “Chien triste”, le thème est évident et la performance convaincante.

Nous nous sommes habitués à une distorsion massive et à un sort croustillant dans le domaine de LA SORCELLERIE. Mais avec tous les signes extérieurs de doom metal enlevés, il y a un sentiment encore plus prononcé de tristesse et de tristesse PelanderLa voix torturée de ‘, qui est égalée par la façon dont il plie doucement sa guitare acoustique. “Métal noir” est obsédante et belle, mais elle devient monotone. La libération pourrait être nulle LA SORCELLERIELe mélange caractéristique de doom aux saveurs occultes et de rock classique des années 70, mais les fans de PelanderLa voix obsédante et l’écriture de chansons morose sont susceptibles de trouver “Métal noir” mérite d’être écouté – à quelques reprises, de toute façon.

