Critiques de CD – Cédez au dicton du rituel du désespoir

(Artoffact)

01. C’est à propos de Goddamn Time (The Hours Of Folly Part 1)



02. Dominance et volonté



03. Donné au désespoir



04. Instinct obsolète



05. Dernière phase de la vie



06. Proclamation empoisonnée (feat. Danko Jones)



07. Aperiam à Porta



08. Extinction



09. Esprit indivisible



10. Ce qui ne peut pas être modifié doit être enduré



11. Terreur du temps (Les heures de la folie, partie 2)

Un nouveau groupe formé par d’anciens 3 POUCES DE SANG membres Justin Hagberg (maintenant aussi en DEAD CALME) et Ash Pearson (Actuellement en RÉVOCATION), DICTÉS RITUELS sont brillamment difficiles à cerner. C’est une souche de métal beaucoup plus vicieuse et brutale que tout ce que le duo a fait avec 3IOB, mais vous pouvez certainement entendre l’influence persistante de la mélodie de la vieille école et de quelques crochets brillants émergeant de ce qui est une collision de styles souvent déconcertante. L’hybride résultant doit un peu à tout, de la mort au black metal en passant par le hardcore à sourcils froncés et même le rock psychédélique, mais plutôt que de sonner comme un désordre schizophrénique du TDAH, DICTÉS RITUELS sonnent déjà comme une unité férocement disciplinée et concentrée.

Vous pourriez être trompé par l’intro yobbish et stomp-core qui inaugure l’album, mais “Il est grand temps” ressemble plus à une menace psychotique qu’à une promesse de fosse circulaire, car elle explose et boogie jusqu’à une conclusion abrupte. “Dominance et volonté” saisit le bâton et hurle à un rythme infernal; en partie black metal abyssal, en partie thrash angulaire banjaxed, en partie doomcore sledgehammer, c’est une encapsulation soignée de ce DICTÉS RITUELS font ici. Cela ressemble aussi beaucoup à Hagberg et Pearson sont en train d’exorciser des démons personnels et d’explorer un territoire de formation: vous pouvez l’entendre dans l’entrecroisement discordant de riffs atonaux et mortels qui informent le brutalement bref “Instinct obsolète” et, en particulier, dans le hurlement amorphe noirci de “Donné au désespoir”, qui semble exister dans un sublime milieu entre SATYRICON et INDICE DE MISÈRE, avec une section médiane mélodique surprenante qui doit beaucoup à la félicité SABBAT NOIR. Autre part, “Proclamation empoisonnée” apporte le toujours magnifique Danko Jones à la fête, et vous pouvez presque entendre la plus grande rock star vivante du Canada se sourire à l’envers alors qu’il beugle Hagbergriffs indomptés et lignes de basse broyantes arrachées à la DEAD KENNEDYS manuel. “Aperiam In Porta” est le plus long morceau de l’album, et c’est une course folle de boues baratteuses, MORT PAR NAPALM-des éclats de violence de style, des pistes harmonieuses de bon goût et un gain mélodique en plein essor.

Encore une fois, tout cela semble étrangement sans précédent, malgré la familiarité de ces composants individuels, et cela semble être dû au fait que DICTÉS RITUELS ont simplement suivi leurs cœurs et évoqué quelque chose de merveilleusement idiosyncrasique et puissant dans le processus. Malgré son attitude sombre et son titre morose, “Cédez au désespoir” raconte une histoire de nouveaux débuts audacieux et aucun putain de donné. Peu importe les projets parallèles, voici un groupe auquel vous pouvez croire dès le début.

