(Explosion nucléaire)

01. Quelqu’un d’autre



02. Deep Blue



03. Lily



04. Esclave moderne



05. C’est La Vie



06. Head Rush



07. Kings of Ignorance



08. Pluie



09. Condition humaine

Appelez-le djent, appelez-le tech-metal, appelez-le comme vous voulez à ce stade: il y a encore une énorme quantité de ce genre de choses, n’est-ce pas? Et si vous n’en avez pas assez ou si vous sentez que ce sous-genre fièrement à la pointe de la technologie est depuis longtemps à court de gaz, NOVELISTES FR semblent avoir trouvé un moyen très crédible de survivre à leurs aspirationsPÉRIPHÉRIE des pairs. Cela peut sembler énoncer une évidence, mais NOVELISTES FR se sont concentrés presque entièrement sur la création de superbes chansons pour leur deuxième album complet. Si 2015 “Souvenirs” les débuts semblaient un peu superficiels et emporte-pièce en partie, ils présentaient au moins un cadeau pour des crochets mélodiques non standard. “Noir”, 2017, était bien meilleur et contenait une poignée de moments passionnants et technologiques. Mais sur “C’est la vie”, le groupe français part pour la rupture, évitant les complexités élaborées du contingent cérébral de djent au profit d’une variété brillante, brillante et accessible à l’infini de metalcore subtilement progressif. Contrairement aux hordes de groupes qui colportent toujours des variations nettement sans imagination sur le plan du début des années 2000 de metalcore, NOVELISTES FR son libéré par leur résistance à la putain d’évidence.

“C’est la vie” dépend de l’impact de ces morceaux pour la première fois. Il y a beaucoup de riffs et de flashs électroniques délirants pour garder les djent puristes heureux (si, en effet, de telles personnes existent), mais des chansons comme “Quelqu’un d’autre” et “Kings of Ignorance” sont des chansons de rock fièrement simples dans l’âme: c’est juste qu’elles arrivent enveloppées dans les textures et les tons de plats plus à gauche, ce qui donne un nouvel hybride souvent vivifiant et indécemment guilleret. Arriver au point convient rapidement NOVELISTES FR bien, et leader Matteo Gelsomino a une de ces voix légèrement distinctives qui sauve aussi des moments plus génériques du son, eh bien, générique. À son meilleur, comme sur la ruée vers le sucre édifiante de “Bleu profond”, “C’est la vie” sonne comme un album avec un énorme potentiel grand public, donnez ou prenez un tic polyrythmique ou deux.

